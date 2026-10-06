Les médias au Guatemala sont impitoyables envers Vaessen et exhortent la CONCACAF à agir

Les médias au Guatemala ne ménagent pas Etienne Vaessen. Ils appellent même la CONCACAF à infliger une suspension au gardien du Suriname, à la suite des images qu’ils ont en leur possession.

Dans la nuit de lundi à mardi, tout a complètement dégénéré après le match de Ligue des nations entre le Guatemala et le Suriname (1-0). En raison de cette défaite face au Guatemala, le Suriname n’a pas atteint les quarts de finale du tournoi.

La semaine dernière, les deux pays s’étaient déjà affrontés. La rencontre s’était alors terminée sur un 0-0. Cette fois, tout a basculé dans les derniers instants : à la 96e minute, Matthew Evans a décidé de frapper. Sa tentative lointaine était imparable pour Vaessen : 1-0.

La semaine dernière, il y avait déjà eu de légères échauffourées lors du match aller entre les deux pays. Vaessen avait alors éliminé l’attaquant du Guatemala, avant de lui faire signe de la main après l’avoir dépassé.

Après que Richonell Margaret a dû quitter le terrain sur carton rouge plus tôt dans le match retour, après avoir réagi à ce qui était vraisemblablement du racisme, tout a de nouveau complètement dégénéré après la rencontre.

Au coup de sifflet final, Vaessen n’a pas pu contenir sa colère. Le gardien a joué un rôle central dans une confrontation tendue entre les deux pays. Plus tard, on le voit sur des images faire un geste obscène en direction des supporters présents.

Pour ce dernier geste, le média guatémaltèque La Red 106.1 veut voir une suspension. « Il a porté la main à ses parties génitales et a répété un geste. Il s’agit d’un acte passible de sanction. La CONCACAF peut examiner les images en vue d’une éventuelle sanction », écrit le média.

Prensa Libre a titré en très gros après le match : « Qué pasó con Vaessen? » Ce qui se traduit librement par : « Qu’est-il arrivé à Vaessen ? » Le média écrit que le gardien du FC Groningue a provoqué le public présent pendant toute la rencontre en gagnant systématiquement du temps sur ses dégagements. Eux aussi parlent d’un « geste obscène » après la rencontre.



