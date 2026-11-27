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Emmanuel Emegha a fortement impressionné les médias anglais vendredi soir. Si Chelsea s’est incliné 3-2 sur le terrain de Nottingham Forest, l’attaquant néerlandais a été à l’origine des deux buts du club londonien après son entrée en jeu. En Angleterre, la décision de Xabi Alonso de laisser Emegha sur le banc au coup d’envoi suscite donc l’incompréhension.

Chelsea a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque sur le terrain de Forest. Igor Jesus a ouvert le score de superbe manière dès la cinquième minute, avant que Morgan Gibbs-White ne double la mise sur penalty peu après la pause. Emegha, entré à la mi-temps à la place de Danny Welbeck, a ensuite relancé le suspense.

À la 73e minute, Gibbs-White semblait avoir définitivement scellé le sort du match avec son deuxième but de la soirée, mais Emegha n’avait pas dit son dernier mot. Le Néerlandais a marqué de la tête sur un centre de Pedro Neto juste avant la fin du temps réglementaire, sans pouvoir empêcher Chelsea de subir sa quatrième défaite en cinq matches de championnat.

La BBC attribue un 8 à Emegha, de loin la meilleure note côté Chelsea. « Une prestation exceptionnelle en seconde période, avec un contrôle magnifique suivi d’une frappe tout aussi remarquable après que le ballon est arrivé dans ses pieds en passant par un autre joueur », écrit le journaliste Nizaar Kinsella à propos du premier but du Néerlandais.

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« Il a inscrit son deuxième but de la tête au second poteau. On peut se demander pourquoi il n’était pas titulaire, puisqu’il avait déjà marqué le week-end dernier contre Leeds United. » Welbeck doit se contenter d’un 4 auprès du média public britannique.

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La prestation d’Emegha est également saluée par Football.London, qui lui attribue aussi un 8. Bobby Vincent, qui suit Chelsea, ne comprend pas que l’attaquant néerlandais ait dû se contenter d’une place sur le banc après sa précédente prestation contre Leeds United.

« Encore une fois, il a eu un impact énorme avec une belle finition. Un vrai but d’avant-centre. Son deuxième but était une tête fantastique », écrit-il. Vincent est désormais convaincu qu’Alonso ne peut plus se passer d’Emegha : « Il semble vraiment avoir l’étoffe qu’il faut. Il DOIT être titulaire contre Crystal Palace. »

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L’Evening Standard estime même qu’Emegha est le seul joueur de Chelsea à pouvoir quitter le terrain la tête haute. L’attaquant reçoit un 7, la meilleure note de tous les joueurs des Blues. « Il a inscrit les deux buts de brillante manière et a vraiment fait la différence en entrant en jeu. Il a marqué les trois derniers buts de Chelsea. »

Alors qu’Emegha croule sous les compliments, l’ancien joueur de l’Ajax Jordan Henderson est bien moins épargné par la presse anglaise. Le milieu de terrain de 36 ans reçoit un 5 de la BBC comme de Football.London pour sa prestation au City Ground.

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« Quoi qu’Alonso ait voulu faire avec Henderson, cela n’a pas fonctionné. Je n’ai pas réussi à voir ce que le joueur de 36 ans a apporté à Chelsea à Nottingham », estime Vincent. L’Evening Standard se montre encore plus sévère avec un 4 pour Henderson, qui a raté de nombreuses passes, reçu un carton jaune et été remplacé après 85 minutes.