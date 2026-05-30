Les médias anglais réagissent au départ d’Arne Slot et s’accordent pour pointer le même successeur

Le licenciement d'Arne Slot par Liverpool fait la une en Angleterre. L'entraîneur a été limogé samedi après une saison décevante, malgré un titre de champion acquis dès sa première année avec le club.

Selon la BBC, le technicien néerlandais n’avait pas vu venir son départ. « Lorsque la direction des Reds lui a annoncé samedi matin son éviction, il a été pris de court », rapporte la chaîne.

Selon Sky Sports, Liverpool n’était pas satisfait de cette issue. « Sur le plan humain, il semble injuste qu’un entraîneur soit limogé un an après avoir remporté la Premier League », indique la chaîne sportive. « Mais la décision semble avoir été motivée avant tout par des raisons sportives, notamment le style de jeu. »

Selon The Athletic, la grogne des supporters a pesé lourd dans la balance : « La direction a soutenu l’entraîneur tout au long de la saison, mais le mécontentement des fans rendait trop risqué de démarrer l’exercice suivant avec Slot. »

The Guardian estime en outre que la méthode de travail du technicien a été critiquée : « Un départ était inévitable pour éviter de nouvelles tensions. Le style de jeu de Liverpool doit mieux s’adapter aux évolutions de la Premier League. »

Selon le quotidien, Andoni Iraola apparaît comme le successeur le plus probable. L’entraîneur espagnol avait déjà été recruté à l’AFC Bournemouth en 2023 par Richard Hughes, aujourd’hui directeur technique des Reds.

La BBC, Sky Sports et The Athletic indiquent également qu’Iraola est le candidat principal pour prendre la succession. Selon l’expert du marché des transferts Fabrizio Romano, les négociations contractuelles entre Liverpool et Iraola seraient déjà à un stade avancé.