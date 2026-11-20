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L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, s’est montré fidèle à son franc-parler au sujet de l’état de forme de son effectif avant le match de Ligue 1 face à Nice. L’Espagnol a plaisanté sur la sincérité de ses joueurs lorsqu’ils affirment être prêts à retrouver le onze de départ.

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Luis Enrique doute de la sincérité de ses joueurs sur leur état de forme

Luis Enrique n’a jamais hésité à livrer des déclarations marquantes, et sa dernière conférence de presse avant le déplacement du PSG à Nice, samedi, n’a pas fait exception. Les champions de France en titre abordent la rencontre de demain en tête de la Ligue 1 avec 23 points, soit deux de plus que Lille, deuxième, tandis que Nice occupe la sixième place avec 17 points. Interrogé sur la gestion d’un effectif dont tous les joueurs veulent du temps de jeu, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a plaisanté sur la fiabilité de leurs réponses. « Les joueurs sont des menteurs, ils disent tous qu’ils sont prêts. »

Au-delà de la plaisanterie, l’entraîneur a lancé un avertissement sur l’intensité nécessaire pour cette rencontre. Il a insisté sur le fait que son équipe ne pouvait se permettre aucun relâchement si elle voulait s’imposer à l’extérieur. « Pour gagner à Nice, il nous faut onze joueurs convaincus que c’est un match très important pour nous. Si nous pensons pouvoir jouer à seulement 50 %, nous sommes finis », a-t-il expliqué. Luis Enrique a souligné que ses choix tactiques reposaient sur ce qu’il observait sur le terrain plutôt que sur des statistiques : « Ce n’est pas Football Manager. »

Trois retours de blessure pour le PSG

Malgré sa plaisanterie sur les « menteurs », l’entraîneur avait de véritables raisons de se réjouir de la profondeur de son effectif. Le PSG peut compter sur le retour à l’entraînement collectif de plusieurs joueurs importants de l’équipe première. Ousmane Dembele, Marquinhos et Nuno Mendes sont de nouveau disponibles, ce qui offre à l’entraîneur une souplesse tactique bienvenue pour le match de ce week-end.

Le retour de Dembele est particulièrement notable compte tenu de sa capacité à faire basculer un match à tout moment, d’autant qu’il était à l’écart en raison d’une blessure aux ischio-jambiers . L’international français a disputé 10 matches toutes compétitions confondues cette saison, inscrit quatre buts et délivré six passes décisives. Luis Enrique n’a pas caché son admiration pour les efforts récemment fournis par l’attaquant afin de retrouver les terrains. « Ce que j’ai vu cette semaine, c’est un Dembele prêt », a déclaré l’entraîneur. « Il a beaucoup d’influence sur l’équipe. En tant que passionné de football, le voir sur le terrain est un vrai plaisir. »

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Luis Enrique salue la progression de Senny Mayulu

L’entraîneur a également évoqué la progression de Senny Mayulu, récemment appelé pour la première fois en équipe de France et qui a fait ses débuts internationaux en jouant 13 minutes lors de la défaite 3-1 face à l’Italie en Ligue des nations . Le jeune joueur a également disputé neuf matches avec le Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues cette saison, inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. Luis Enrique semble ravi de la progression de Mayulu et a laissé entendre que le rôle du milieu de terrain au sein de l’équipe première pourrait continuer à grandir.

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Luis Enrique a reconnu que son avis sur un joueur pouvait évoluer en fonction de son investissement et de ses progrès à l’entraînement. « Je n’ai aucun problème à changer d’avis si je vois qu’un joueur, comme lui, a progressé », a-t-il expliqué.

Un calendrier chargé pour le PSG après Nice

Après son match contre Nice, le Paris Saint-Germain retrouvera le Parc des Princes mercredi pour accueillir la Roma en Ligue des champions. L’équipe de Luis Enrique occupe actuellement la tête du classement de la phase de ligue avec un bilan parfait de 12 points en quatre matches. Les champions de France se tourneront ensuite de nouveau vers le championnat, avec la réception de Lorient le 28 novembre, dans l’espoir de conserver leur place en tête de la Ligue 1.