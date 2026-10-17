Chelsea a été secoué par un incident particulièrement inquiétant samedi après-midi, lors de son déplacement à Everton. En seconde période, le gardien Emiliano Martínez est resté immobile sur la pelouse après un violent choc avec Jarrad Branthwaite, ancien joueur prêté au PSV. L’Argentin a été pris en charge pendant plusieurs minutes avant d’être remplacé par Mike Penders.

L’incident s’est produit à la 66e minute de ce match de Premier League au Hill Dickinson Stadium. Everton a obtenu un coup franc que Kiernan Dewsbury-Hall a envoyé dans la surface de réparation. Martínez et Branthwaite se sont tous deux jetés sur le ballon, mais leurs têtes se sont violemment heurtées.

Les deux joueurs sont immédiatement tombés au sol, mais il est vite apparu que la situation de Martínez semblait particulièrement grave. Branthwaite s’est relevé au bout d’un moment, tandis que le gardien de Chelsea restait immobile. Les joueurs ont aussitôt compris la gravité de la situation et ont réclamé de l’aide médicale dans la panique. Plusieurs membres du personnel médical se sont précipités sur le terrain pour prendre en charge l’Argentin.

L’inquiétude est encore montée d’un cran lorsqu’une civière a été apportée sur le terrain. Martínez est resté plusieurs minutes sur la pelouse, entouré du personnel médical, qui a pris le temps de l’examiner attentivement. Aucune rediffusion du choc n’a été montrée à la télévision.

Pendant ce temps, le gardien remplaçant Mike Penders a été appelé au bord du terrain. Le portier belge de 21 ans a reçu des consignes alors que Martínez était toujours pris en charge. Il est finalement apparu que l’Argentin ne pouvait pas poursuivre le match, et Penders l’a remplacé dans les buts.

Cette entrée en jeu forcée marque les débuts officiels de Penders avec Chelsea en Premier League.