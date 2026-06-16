Dans un geste humanitaire qui a retenu l’attention lors de la Coupe du monde 2026, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, s’est rendu dans le vestiaire de l’équipe d’Iran à Los Angeles après le match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande, lors du match d’ouverture. Il a tenu à adresser un message de soutien et d’encouragement aux joueurs, qui évoluent dans des conditions exceptionnelles, sur le terrain comme en dehors.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et relayée par plusieurs médias internationaux montre que Infantino était accompagné de l’ambassadeur Yuri Dzhurkaev lors de cette visite. Tous deux ont exprimé leur fierté face à la performance de l’équipe iranienne malgré les défis logistiques et politiques qui entourent sa participation.

En raison des sanctions liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran, la sélection a dû déménager son camp de base de l’Arizona au Mexique, et une quinzaine de membres de sa délégation se sont vu refuser leurs visas d’entrée, obligeant le staff à multiplier les allers-retours transfrontaliers pour peaufiner sa préparation.

Dans son allocution au groupe, Infantino a déclaré : « Votre match ce soir était difficile, et avec un peu plus de chance, vous auriez pu l’emporter. Vous incarnez vos familles, votre peuple et le monde entier, et ce que vous avez montré ce soir est un message de force et d’unité. Vous avez rendu tout le monde fier de vous, et vous avez prouvé que le football peut franchir toutes les frontières. »

Il a ajouté, sur le ton de la plaisanterie : « Si votre entraîneur est d’accord, je peux jouer comme attaquant lors du prochain match. »

Malgré la tonalité amicale et diplomatique du discours, certains joueurs auraient exprimé leur mécontentement après la rencontre, estimant que les paroles du président de la FIFA ne se traduisaient pas par un soutien concret face aux difficultés rencontrées par l’équipe.

Cette visite survient à un moment délicat : l’équipe nationale iranienne subit des pressions politiques sans précédent, et la FIFA cherche à maintenir un équilibre fragile entre ses obligations sportives et les exigences d’un contexte géopolitique complexe, propre à la Coupe du monde.