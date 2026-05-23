Les joueurs du PSV Dest et Pepi vont enfin connaître leur sort concernant leur participation à la Coupe du monde

Selon The Athletic, les joueurs du PSV Ricardo Pepi et Sergiño Dest figurent dans la liste définitive des États-Unis pour la Coupe du monde. L’ancien pensionnaire de PSV Malik Tillman, désormais au Bayer Leverkusen, fait aussi partie des 26 sélectionnés. Le sélectionneur Mauricio Pochettino doit encore officialiser cette liste.

Avec 37 sélections, Dest prend part à sa deuxième Coupe du monde : il était déjà présent au Qatar en 2022 lors de la défaite 3-1 en huitièmes de finale contre les Pays-Bas.

L’attaquant Pepi et le milieu offensif Tillman, qui totalisent respectivement 35 et 28 sélections, découvriront quant à eux leur première Coupe du monde. Haji Wright, auteur d’un but contre les Oranje il y a près de quatre ans, figure également sur la liste de Pochettino.

Co-organisateurs de la Coupe du monde avec le Canada et le Mexique, les États-Unis affronteront successivement le Paraguay, l’Australie et la Turquie lors de la phase de groupes. En préparation, ils rencontreront le Sénégal et l’Allemagne.

Sélection complète des États-Unis pour la Coupe du monde :

Gardiens : Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire)

Défense : Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (Toulouse FC), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Max Arfsten (Columbus Crew)

Milieux : Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Christian Pulisic (AC Milan), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds United).

Attaque : Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City), Timothy Weah (Olympique de Marseille), Alejandro Zendejas (Club América).