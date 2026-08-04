Bien que les matches amicaux ne soient pas un indicateur décisif du niveau des équipes, ce que traverse Liverpool durant sa préparation pour la nouvelle saison soulève de nombreuses interrogations. L'équipe a montré des séquences offensives prometteuses, mais elle a en revanche révélé des failles défensives évidentes, qui ont poussé l'entraîneur Andoni Iraola à reconnaître publiquement l'existence de problèmes nécessitant des solutions urgentes avant le début de la saison.

Les déclarations d'Andoni Iraola, faites après la défaite de Liverpool (4-2) face à Leeds United à Chicago, reflètent la réalité que vit l'équipe durant sa période de préparation, selon ce qu'a rapporté la British Broadcasting Corporation « BBC ».

L'entraîneur espagnol a déclaré : « Il est clair que ce n'est pas le résultat auquel nous aspirions, mais c'était peut-être le match amical le plus utile pour nous. Il a été bénéfique sur le plan positif en première mi-temps, et sur le plan négatif en seconde période. Nous avons beaucoup appris, et nous en tirerons des conclusions importantes pour régler certains problèmes. »

Une crise défensive qui s'impose

S'il y a un dossier qui exige une intervention urgente au sein de Liverpool, c'est sans aucun doute la défense. Au cours des trois matches disputés par l'équipe aux États-Unis, ses filets ont encaissé six buts, dont quatre face à Leeds en seulement 25 minutes de la seconde période.

Liverpool a débuté cette rencontre avec une ligne défensive composée de Jeremie Frimpong, Luke Chambers, Eyvann Ndoyikoi et Milos Kerkez, avant de la terminer avec une formation composée de Calvin Ramsay, Mour Talla Ndiaye, Ndoyikoi et Kostas Tsimikas.

Et bien qu'une défense jeune similaire ait réussi à garder sa cage inviolée face à Wrexham quelques jours plus tôt, la confrontation avec une équipe de Premier League comme Leeds, ainsi que la présence d'un attaquant de la valeur de Dominic Calvert-Lewin, ont révélé la fragilité du système défensif.

Un manque évident de profondeur

Milos Kerkez est le seul parmi les éléments défensifs qui semble candidat à intégrer le onze de départ au début de la saison. Et malgré le retour du capitaine Virgil van Dijk aux entraînements, l'équipe souffre toujours d'un manque évident de profondeur défensive, à moins de trois semaines de l'ouverture de son parcours en Premier League face à Newcastle United.

Les craintes d'Iraola augmentent en raison de l'absence de Joe Gomez et Giovanni Leoni, tandis que la recrue Jeremie Jacquet n'a disputé aucune minute lors de la tournée américaine, dans le cadre d'un programme spécifique visant à le réintégrer progressivement sur les terrains.

L'entraîneur a affirmé à plusieurs reprises que son équipe souffrait d'une « insuffisance numérique » en défense, une situation qui s'est aggravée après le départ du duo Andy Robertson et Ibrahima Konaté.

Et malgré le grand potentiel dont disposent Jacquet et Leoni, ils ne se sont pas encore imposés, tandis que le passif récurrent de blessures de Gomez fait de la dépendance à son seul égard un risque considérable.

La direction mesure l'ampleur de la crise

Le directeur sportif Richard Hughes a tenu à suivre les matches amicaux à Nashville et New York, et bien qu'il ait été absent lors de la rencontre face à Leeds, il mesure bien l'ampleur de la crise dont souffre l'équipe.

Liverpool a besoin, au minimum, de recruter un nouveau défenseur central, et peut-être aussi un latéral droit, d'autant plus que le retour de Conor Bradley demeure lointain.

La saison dernière, Arne Slot avait été contraint d'aligner Curtis Jones et Dominik Szoboszlai au poste de latéral droit, un scénario que le club ne souhaite pas voir se reproduire, préférant recruter un joueur possédant l'expérience suffisante.

Interrogé sur son poste durant la nouvelle saison, Szoboszlai a déclaré : « C'est à l'entraîneur qu'il faut le demander, pas à moi. J'ai joué à plus d'un poste la saison dernière. J'espère jouer au milieu de terrain, mais si l'entraîneur a besoin de moi au poste de latéral droit, je remplirai la mission avec grand plaisir. »

L'équipe manque de leaders

De son côté, l'ancien capitaine de Liverpool Phil Thompson a affirmé, dans des déclarations au réseau « BBC Sport », que l'équipe avait besoin d'éléments dotés d'une personnalité de leader.

Il a déclaré : « Lorsque Jürgen Klopp a remporté le championnat, l'équipe comptait des personnalités de leaders comme Jordan Henderson et James Milner, aux côtés de Virgil van Dijk, Alisson et Mohamed Salah, et même Trent Alexander-Arnold. »

Il a ajouté : « Aujourd'hui, cet aspect a régressé, c'est pourquoi l'équipe a besoin de nouveaux éléments capables d'assumer des responsabilités. Le vestiaire a besoin de personnalités fortes qui imposent la discipline, surtout dans les périodes difficiles. »

Il a conclu : « Actuellement, il n'y a que Virgil et Alisson, un joueur comme Dominik Szoboszlai doit donc se manifester et assumer de plus grandes responsabilités. »

Le milieu de terrain : une stabilité relative

Contrairement à la défense, le milieu de terrain semble plus stable. L'équipe dispose d'un groupe solide qui comprend Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister, et Szoboszlai comme Gravenberch ont signé de nouveaux contrats au cours de cette année.

Iraola espère retrouver la meilleure version de Mac Allister, qui n'a pas affiché le niveau attendu de lui la saison dernière. En revanche, Curtis Jones se rapproche d'un transfert à l'Inter, après que Liverpool s'est montré disposé à le vendre pour environ 35 millions de livres sterling.

Cette décision est également liée à l'avenir du jeune joueur Trey Nyoni, qui a attiré les regards durant la préparation, tandis que Wataru Endo et Stefan Bajcetic sont revenus aux entraînements, alors que l'avenir de Harvey Elliott reste indécis.

Liverpool s'était par ailleurs renseigné sur la situation d'Adam Wharton, milieu de terrain de Crystal Palace, mais la concurrence pour ses services semble forte.

Barcola, cible prioritaire

L'attaque reste candidate à accueillir une nouvelle recrue durant la période à venir. Après l'échec du recrutement de Yan Diomandé, Bradley Barcola, ailier du Paris Saint-Germain, est devenu la cible prioritaire de la direction de Liverpool.

Le club avait déjà recruté Victor Munoz en provenance d'Osasuna pour 34 millions de livres sterling.

Et bien que Barcola ne soit pas considéré comme un remplaçant direct de Mohamed Salah, son recrutement constituerait une transaction énorme, d'autant plus que le Paris Saint-Germain évalue le joueur à environ 145 millions de livres sterling.

Liverpool se prépare à présenter une offre proche de 100 millions de livres sterling, et le joueur accueille favorablement un transfert à « Anfield », mais jusqu'à présent il n'existe aucune négociation officielle entre les deux clubs.

Des talents en attente de leur chance

Le jeune Rio Ngumoha (17 ans) devrait bénéficier de davantage de temps de jeu la saison prochaine. Et bien qu'il ait semblé plus à l'aise sur le côté gauche face à Leeds, il a la capacité de jouer sur les deux ailes, ce qui correspond à la philosophie d'Iraola.

Alexander Isak et Florian Wirtz ont également livré un début encourageant durant la préparation, tandis que l'avenir de Federico Chiesa n'a pas été tranché, lui qui souhaite rester et se battre pour sa place malgré l'association de son nom à un retour en Serie A.

Kieran Morrison (19 ans) s'est imposé durant la tournée américaine, après avoir inscrit le premier but de l'équipe sous l'ère Iraola, mais il devrait probablement partir en prêt pour acquérir davantage d'expérience, à l'instar de plusieurs autres jeunes joueurs.

L'avenir de Gakpo et un dernier signal

Tottenham avait précédemment manifesté son intérêt pour Cody Gakpo, mais Liverpool n'a pas l'intention de se séparer de l'attaquant néerlandais, d'autant plus qu'il est toujours lié par un contrat s'étendant sur quatre ans, et qu'il fait partie des joueurs les plus aptes à occuper plusieurs postes offensifs.

De plus, l'absence prolongée de Hugo Ekitike en raison d'une blessure au tendon d'Achille fait de la conservation de Gakpo un choix logique.

En revanche, Mike Gordon, président du groupe sportif « Fenway » et propriétaire effectivement responsable de la gestion du club, était présent au match face à Leeds, et il a constaté par lui-même comment l'optimisme suscité par la première mi-temps s'est transformé en grande inquiétude après l'effondrement défensif de la seconde période.

Entre les grandes ambitions et les recrues attendues, le message semble clair au sein d'« Anfield » : Liverpool a toujours besoin de nouveaux renforts, s'il veut entrer avec force dans la course à tous les titres la saison prochaine.