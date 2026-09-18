« Les gens ne comprennent pas » : Lamine Yamal pique Harry Kane dans le débat sur le Ballon d’Or

Dans un entretien avec l’ancien professionnel Jorge Valdano pour Movistar Plus, le joueur offensif de 19 ans du FC Barcelone a expliqué qu’en principe, c’est le meilleur joueur, et non celui qui a inscrit le plus de buts, qui devrait remporter le Ballon d’Or.

« Je pense que le Ballon d’Or devrait revenir au meilleur joueur du monde, point final. Pas à un joueur qui a marqué 80 buts, car si vous marquez 80 buts, vous recevez pour cela la distinction de “meilleur buteur”. Ce sont deux choses très différentes que les gens ne comprennent pas », a ainsi déclaré Yamal.

Pour le champion du monde et d’Europe espagnol, le meilleur joueur n’est pas toujours en même temps le meilleur buteur. « Le meilleur joueur du monde, c’est celui qu’on regarde en tant que commentateur pendant un match et avec lequel on prend du plaisir : on le voit et on se dit : “C’est un joueur qui se distingue nettement de tous les autres.” »

Ce n’est que lorsque la récompense reviendra de nouveau au meilleur footballeur, « et non à celui qui marque le plus de buts ou a remporté le plus de titres », que le Ballon d’Or retrouvera sa « véritable valeur ».

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Quels joueurs ont les meilleures chances de remporter le Ballon d'Or ?

Les déclarations de Yamal doivent être comprises comme une pique claire à l’encontre de Kane, qui, avec un total de 73 buts en matches officiels pour le Bayern et l’équipe d’Angleterre, a récemment été récompensé par le Soulier d’or en tant que meilleur buteur de la saison écoulée.

Kane et Yamal sont considérés, aux côtés de Kylian Mbappe du Real Madrid et de la star du PSG Ousmane Dembele, comme les grands favoris pour remporter le Ballon d’Or. Ces derniers jours, Yamal et Mbappe surtout s’étaient régulièrement mis en avant avec une autosatisfaction contestable.

« Mbappe et moi, nous sommes les deux meilleurs du monde, mais je pense que cette année, je l’aurais mérité. Pour moi, c’est clair, et tous ceux qui regardent les matches le savent », a par exemple estimé l’Espagnol de 19 ans.

Sous le maillot du FC Barcelone, Yamal a remporté le titre en Liga l’an dernier, et il a totalisé 42 implications sur des buts toutes compétitions confondues (24 buts, 18 passes décisives) en 45 apparitions. Son plus grand argument pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles devrait toutefois être le gain de la Coupe du monde avec l’Espagne.