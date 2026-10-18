La crise entre le Portugais Cristiano Ronaldo et son compatriote Jorge Jesus, sélectionneur du Portugal, se complique davantage, le retour du capitaine d'Al-Nassr dans les rangs de la sélection de son pays apparaissant désormais difficile à l'heure actuelle, alors que le technicien campe sur les conditions à l'origine du différend entre les deux hommes, en dépit de son souhait de récupérer les services du joueur chevronné lors des prochaines échéances.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a révélé, citant une source proche de Jesus, que le sélectionneur souhaite le retour de Ronaldo, mais qu'il n'a pas l'intention de revenir sur les règles qu'il a fixées, ce qui lie la fin de la crise à l'obtention d'une entente mutuelle.

En revanche, la source a démenti que le différend menace le maintien de Jesus à son poste, affirmant que les informations circulant au sujet d'un possible départ en raison de la crise ne reflètent pas la situation actuelle.

Le président de la Fédération portugaise entre en scène : parviendra-t-il à mettre fin à la crise ?

Les tentatives pour apaiser le différend se poursuivent, Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football, cherchant à organiser une réunion entre Ronaldo et Jesus, dans le but de rapprocher les points de vue et de mettre fin à la crise avant le prochain rassemblement international. Mais ces démarches n'ont pas encore abouti à un accord sur la tenue de cette réunion, ce qui laisse l'avenir de la relation entre les deux parties ouvert à différents scénarios.

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La crise a éclaté lors de la rencontre entre le Portugal et la Norvège en septembre dernier, lorsque Ronaldo est resté sur le banc durant toute la partie, bien qu'il ait effectué des séances d'échauffement, avant que les tensions ne montent avec l'annonce par Jesus qu'il ne le ferait pas débuter face au Danemark. Le capitaine de la sélection a alors quitté le rassemblement avant la rencontre, une décision qui a suscité une vive polémique au sein des milieux sportifs portugais.

Ronaldo accuse Jesus de ne pas avoir tenu ses promesses

Plus tard, Ronaldo a publié un communiqué dans lequel il s'est excusé auprès des supporters et de ses coéquipiers pour son départ du rassemblement, mais il y a en revanche révélé un désaccord concernant deux accords qu'il affirme avoir conclus avec le sélectionneur : le premier portait sur le fait de lui accorder environ 30 minutes de jeu face à la Norvège, le second sur la clarification de sa situation lors de la conférence de presse qui a précédé le match contre le Danemark. Il s'est dit prêt à assumer les conséquences de sa décision, tout en laissant la porte ouverte à un retour en sélection.

De son côté, Jesus a insisté sur le fait qu'il avait besoin de Ronaldo au sein de la sélection, qu'il joue ou non, affirmant que son retour dépend aussi de la volonté du joueur lui-même. Quant à Proença, il a qualifié la crise de « malentendu » devant être réglé dans les coulisses de la sélection, exprimant son espoir de récupérer le capitaine du Portugal lors du rassemblement de novembre prochain.

Entre l'attachement de Jesus à ses conditions et la volonté de la Fédération portugaise de mettre fin au différend, le retour de Ronaldo semble lié à la capacité des parties concernées à trouver une formule préservant la position du sélectionneur et le statut du capitaine de la sélection. À ce jour, aucun accord définitif n'a été annoncé, si bien que la participation de la star d'Al-Nassr au prochain rassemblement reste en suspens, dans l'attente des résultats des médiations au cours des prochains jours.



