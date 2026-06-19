Les États-Unis ont obtenu une nouvelle victoire et se sont qualifiés pour les phases à élimination directe

Les États-Unis ont également remporté leur deuxième match de groupe (2-0). À Seattle, ils ont battu l'Australie. Grâce à un but contre son camp des Australiens et à une tête d'Alex Freeman, les Américains se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le match a démarré sur les chapeaux de roue. L’Australie s’est montrée audacieuse en attaque, mais c’est finalement le pays hôte qui a ouvert le score très tôt. À la suite d’une attaque fluide, Folarin Balogun s’est retrouvé en position de tir. L’attaquant a réalisé un beau geste technique et a centré le ballon avec puissance, qui a ensuite rebondi sur le défenseur australien Cameron Burgess avant de finir dans les filets de son propre gardien.

Les Socceroos ont immédiatement réagi : à l’entrée de la surface, Mathew Leckie a tenté une frappe enroulée de l’extérieur du pied, qui a frôlé la lucarne. Les États-Unis ont ensuite pris le contrôle du ballon et imposé leur rythme, sans toutefois créer de réelles occasions malgré une longue phase de possession.

Juste avant la mi-temps, l’équipe de Mauricio Pochettino a finalement doublé la mise. Le but a d’abord été refusé, jusqu’à ce que la VAR intervienne : Alex Freeman n’était pas hors-jeu au moment du tir de Sergiño Dest, et le doublé a donc été validé.

Peu après la reprise, Balogun a eu l’occasion d’asséner le coup de grâce. L’attaquant s’est retrouvé seul face au gardien Patrick Beach, mais il a trop hésité, ce qui a permis à Alessandro Circati de revenir à temps pour bloquer son tir.

Les Australiens ont néanmoins eu deux occasions successives de réduire l’écart. Nestory Irankunda a trouvé un espace derrière la défense américaine et a remis le ballon à Cristian Volpato, qui, seul dans la surface de réparation, n’a pas réussi à cadrer sa frappe. Peu après, Connor Metcalfe a tenté un tir à l’entrée de la surface, mais sa frappe manquait de conviction et a été facilement captée par Matt Freese.

La défense américaine a ensuite montré des signes de faiblesse, l’Australie enchaînant les incursions sans toutefois se créer d’occasion franche. Après la pause, les États-Unis ont eu l’occasion d’assommer définitivement le match, mais ils n’ont pas su la concrétiser et ont donc dû continuer à se battre pour arracher la victoire. Les dernières minutes, bien gérées par les États-Unis, n’ont pas vu l’Australie réduire le score. Grâce à ce deuxième succès consécutif dans le groupe D, la sélection américaine valide son billet pour le tour suivant.