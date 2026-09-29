Après un début parfait qui a placé les Émirats arabes unis en tête du groupe 2, le Croate Zlatko Dalić aborde un nouveau test face au Qatar, dans une rencontre aux enjeux particuliers, après que les deux sélections ont validé leur place en demi-finale avant la dernière journée de la phase de groupes.

Zlatko Dalić, sélectionneur des Émirats arabes unis, a insisté sur l'importance du match face au Qatar, prévu au stade Al-Inmaa dans la cité sportive du roi Abdallah à Djeddah, dans le cadre de la troisième journée de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 ».

Les Émirats arabes unis sont en tête du groupe avec 6 points, à la différence de buts devant le Qatar, après avoir inscrit 7 buts et conservé leur cage inviolée lors des deux premières journées, tandis que la sélection qatarie a marqué 3 buts sans encaisser le moindre but.

Dalić a déclaré lors de la conférence de presse : « La sélection qatarie est forte et a participé à la phase finale de la Coupe du monde 2026, c'est pourquoi notre confrontation face à elle sera un défi particulier, mais nous chercherons à décrocher la victoire et à prendre la tête du groupe 2. »

Le sélectionneur des Émirats arabes unis a ajouté : « Nous avons livré une grande performance face au Yémen et à Bahreïn et nous avons inscrit sept buts. Nous disputons un match tous les trois jours, ce qui provoque de la fatigue chez les joueurs, mais nous tenterons de surmonter cela. »









Il a poursuivi : « Je prends plaisir à travailler au sein du dispositif et je suis heureux de ce qui a été accompli après seulement dix jours de travail. Je ne devancerai pas les événements dans le groupe 1 et je suivrai la rencontre entre l'Arabie saoudite et l'Irak. Toutes les sélections engagées sont fortes, et au final nous affronterons en demi-finale une sélection ayant déjà participé au dernier Mondial. »

De son côté, Ali Saleh, joueur de la sélection émiratie, a affirmé que l'objectif, après avoir assuré la qualification, est de conserver la tête du groupe, soulignant que l'ambition de l'équipe va au-delà de la simple accession en demi-finale.

Il a déclaré : « Chaque sélection aspire à la victoire, mais nous cherchons, en tant que groupe, à réaliser le sans-faute dans notre groupe. Notre plus grand objectif est de remporter le titre de la compétition, et nous nous entraiderons aux entraînements et lors des matches pour atteindre cet objectif. »