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Harry KaneGetty Images
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Les derniers détails : le Bayern Munich sur le point de sceller l'avenir de Harry Kane

Mercato
Bayern Munich
H. Kane
Allemagne
Angleterre

À titre quasi officiel : l'avenir du capitaine de l'Angleterre est fixé

Le Bayern Munich a atteint les phases finales des négociations avec son attaquant anglais Harry Kane, concernant la prolongation de son contrat jusqu'en 2029.

Le Bayern Munich est sur le point d'assurer l'avenir de son attaquant, et selon des informations exclusives de la chaîne « Sky Sport Allemagne », le club bavarois et Harry Kane ont réalisé des progrès notables dans les négociations autour de la prolongation de son contrat.

Sur cette base, l'accord de travail actuel, qui court jusqu'à l'été 2027, devrait être prolongé jusqu'en 2029. Les discussions entre les deux parties se trouvent actuellement dans leurs phases finales, tandis que les derniers détails du nouveau contrat sont en cours de clarification.

Les négociations entre Kane et le champion d'Allemagne record progressent conformément au plan établi, et une grande confiance règne donc des deux côtés quant à la possibilité de mener à bien la prolongation du contrat.

La signature définitive n'a pas encore eu lieu, et aucune date précise n'a été fixée pour la signature du contrat.

Kane a été transféré de Tottenham Hotspur au Bayern Munich à l'été 2023 pour environ 100 millions d'euros, et depuis, le joueur âgé de 33 ans a inscrit 152 buts et délivré 34 passes décisives en 154 matchs officiels avec le Bayern Munich.

Avec le Bayern Munich, le capitaine de la sélection anglaise a célébré deux titres de champion d'Allemagne, une Coupe d'Allemagne et deux Supercoupes. Kane a également été le meilleur buteur du championnat d'Allemagne lors des trois saisons.

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