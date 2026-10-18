Dans un épisode insolite qui a mis en lumière un conflit de programmation dans le football saoudien, deux rencontres de la Roshn Saudi League et de la deuxième division ont failli se jouer sur la même pelouse et à la même heure, après que le lundi 19 octobre a été fixé comme date pour les duels entre Abha et Al-Khoulood, et entre Damac et Al-Taee, sur le terrain du club de Damac à Khamis Mushait, à 18h20 heure de La Mecque.

Les détails de cette affaire s'expliquent par la différence d'autorité en charge de l'organisation de chaque compétition : la Ligue saoudienne de football professionnel se charge de la programmation des matches de la Roshn Saudi League, tandis que la commission des compétitions de la Fédération saoudienne de football est responsable de l'organisation des matches de la deuxième division, ce qui a conduit à ce conflit de dates et de stades entre les deux rencontres.

La direction des compétitions de la Ligue saoudienne avait désigné le terrain du club de Damac pour accueillir la rencontre entre Abha et Al-Khoulood, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn Saudi League, au moment où la commission des compétitions de la Fédération saoudienne avait choisi ce même terrain pour la rencontre entre Damac et Al-Taee, comptant pour la huitième journée de la deuxième division.

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Ce conflit a soulevé des interrogations quant au mécanisme de coordination entre les instances organisatrices des deux compétitions, les deux matches coïncidant à la fois par leur horaire et leur lieu, rendant impossible leur tenue simultanée.

Des rapports de presse ont révélé que les démarches entreprises pour désamorcer la crise ont abouti au transfert de la rencontre entre Abha et Al-Khoulood au stade de la cité sportive Prince Sultan bin Abdulaziz à Al-Mahala, à la place du terrain du club de Damac, dans l'attente de l'annonce officielle de ce changement de stade.

Cet épisode met en évidence l'importance d'une coordination préalable entre la Ligue saoudienne de football professionnel et la Fédération saoudienne de football, en particulier lors de l'élaboration des calendriers des différentes compétitions, afin d'éviter la répétition de telles erreurs d'organisation, susceptibles d'affecter les dispositions prises par les clubs, les supporters et les exploitants des stades.