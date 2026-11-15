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L'ailier français Désiré Doué n'a pas pu disputer la rencontre face à la Turquie en Ligue des nations, en raison de douleurs aux muscles ischio-jambiers de la jambe droite, un nouveau coup dur pour l'entraîneur Luis Enrique.

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Le journal Sport a rapporté que le Paris Saint-Germain continue d'accumuler les problèmes physiques. Le dernier à susciter l'inquiétude est Désiré Doué, absent de la liste de l'équipe de France pour affronter la Turquie, dimanche soir.

L'ailier a ressenti des douleurs aux ischio-jambiers de la jambe droite durant les heures ayant précédé le match, et l'entraîneur Zinédine Zidane a préféré ne pas prendre de risque avec lui, selon les médias français.

L'absence du joueur du Paris Saint-Germain intervient après l'incident violent qu'il a subi lors du match contre l'Italie, lorsqu'il a reçu un choc puissant qui a endommagé l'une de ses dents.

Doué a dû recevoir des soins médicaux, avant qu'une protection spéciale lui soit par la suite confectionnée afin d'éviter de nouveaux problèmes. Son absence face à la Turquie n'est toutefois en rien liée à cet épisode, mais est due à de nouvelles douleurs musculaires.

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La blessure de Doué représente un nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui traverse une période extrêmement difficile sur ce plan, même si l'ampleur des problèmes physiques dont souffre l'ancien joueur de Rennes n'est pas encore clairement établie.

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L'entraîneur Luis Enrique se retrouve limité depuis des semaines par une longue liste d'absences qui ne cesse de s'allonger.

Depuis la grave blessure subie par Kvaratskhelia face à Barcelone, jusqu'aux problèmes physiques dont ont souffert successivement Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, ce dernier étant le dernier à avoir rejoint la liste des absents.

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L'accumulation de ces coups durs représente une grande difficulté pour l'entraîneur Enrique dans la gestion de la rotation entre les joueurs. Malgré cela, le Paris Saint-Germain reste en tête de la scène, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des champions.