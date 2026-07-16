Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Les coulisses se dévoilent… Les joueurs anglais ont été surpris par les choix de Tuchel !

France vs Angleterre
France
Angleterre
Coupe du monde
Angleterre vs Argentine
Argentine
T. Tuchel
France
Angleterre
É.-U.
Argentine
Allemagne

Les « Trois Lions » ont nettement reculé après l’ouverture du score de Gordon.

Selon la presse britannique, les joueurs anglais ont été surpris par les choix tactiques de l’entraîneur allemand Thomas Tuchel après l’ouverture du score face à l’Argentine (1-0) en demi-finale de la Coupe du monde.

Après l'ouverture du score d'Anthony Gordon à la 55^e minute, Tuchel a surpris en passant à une défense à cinq : il a remplacé l'attaquant par le défenseur Ezri Konsa (72^e), avant d'ajouter Dan Burn puis Nico Aurélie pour verrouiller l'arrière-garde.

Lire aussi

Que s’est-il passé lorsque l’Argentine a affronté l’Espagne en Coupe du monde ?

Un chiffre impressionnant : quelle a été la possession de balle de l’Argentine en deuxième période face à l’Angleterre ?

Ces choix défensifs ont contraint l’Angleterre à se replier et à perdre le contrôle du match.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Angleterre crest
Angleterre
ANG

Après l’ouverture du score de Gordon, la possession anglaise est tombée sous la barre des 12 %, et la sélection a fini par céder sous les assauts argentins, concédant deux buts tardifs d’Enzo Fernández puis de Lautaro Martínez qui ont qualifié l’Albiceleste pour la finale.

Selon des sources au sein du camp anglais relayées par le Daily Telegraph, les joueurs se sont dits « surpris » et « mécontents » de ce repli défensif prématuré, d’autant plus qu’ils étaient alors en position de force et auraient pu maintenir la pression plutôt que de reculer.

De son côté, Tuchel a assumé ses choix après la rencontre, affirmant qu’il ne les « regrettait pas » et expliquant être passé à une défense à cinq pour colmater les espaces et contrer les nombreux centres argentins.

Nombreux sont les joueurs et les experts à estimer que ce choix a été contre-productif et a directement conduit à la défaite, l’Angleterre ayant « cédé l’initiative » à l’Argentine alors qu’elle était en position de force.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google