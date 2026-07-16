Les coulisses se dévoilent… Les joueurs anglais ont été surpris par les choix de Tuchel !

Selon la presse britannique, les joueurs anglais ont été surpris par les choix tactiques de l’entraîneur allemand Thomas Tuchel après l’ouverture du score face à l’Argentine (1-0) en demi-finale de la Coupe du monde.

Après l'ouverture du score d'Anthony Gordon à la 55^e minute, Tuchel a surpris en passant à une défense à cinq : il a remplacé l'attaquant par le défenseur Ezri Konsa (72^e), avant d'ajouter Dan Burn puis Nico Aurélie pour verrouiller l'arrière-garde.

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Ces choix défensifs ont contraint l’Angleterre à se replier et à perdre le contrôle du match.

Après l’ouverture du score de Gordon, la possession anglaise est tombée sous la barre des 12 %, et la sélection a fini par céder sous les assauts argentins, concédant deux buts tardifs d’Enzo Fernández puis de Lautaro Martínez qui ont qualifié l’Albiceleste pour la finale.

Selon des sources au sein du camp anglais relayées par le Daily Telegraph, les joueurs se sont dits « surpris » et « mécontents » de ce repli défensif prématuré, d’autant plus qu’ils étaient alors en position de force et auraient pu maintenir la pression plutôt que de reculer.

De son côté, Tuchel a assumé ses choix après la rencontre, affirmant qu’il ne les « regrettait pas » et expliquant être passé à une défense à cinq pour colmater les espaces et contrer les nombreux centres argentins.

Nombreux sont les joueurs et les experts à estimer que ce choix a été contre-productif et a directement conduit à la défaite, l’Angleterre ayant « cédé l’initiative » à l’Argentine alors qu’elle était en position de force.