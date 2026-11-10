Dans une séquence spontanée captée par les caméras, Gabriel Jesus n'a pu se retenir devant la prestation de Pedri, lâchant une phrase qui est désormais sur toutes les lèvres au Barça : « Quel joueur, il est incroyable ! »

Pedri a démontré une nouvelle fois pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de notre époque, après la performance exceptionnelle qu'il a livrée lors de la victoire 2-1 du Barça contre l'Atlético Madrid au stade du Wanda Metropolitano, une performance qui a séduit ses coéquipiers avant même les supporters.

Les caméras de la chaîne « Movistar Plus » ont capté un échange remarquable entre l'attaquant brésilien Gabriel Jesus et Alejandro Baldé sur le banc du Barça pendant le match, les deux hommes louant la prestation du milieu de terrain canarien face à l'Atlético.

Au cours de leur conversation, rapportée par le journal espagnol « Mundo Deportivo », Jesus a commenté : « Quel joueur, ce Pedri ! Un joueur incroyable. »

Alejandro Baldé a partagé cet avis, saluant l'immense talent du milieu de terrain : « C'est vraiment un joueur formidable, mon frère », confirmant ainsi les propos de l'attaquant brésilien.

Et ces éloges n'étaient pas le fruit du hasard, car Pedri a livré une prestation exceptionnelle dans l'un des matches les plus difficiles de la Liga. Après une première période compliquée pour le Barça, l'enfant de Tenerife a pris les choses en main pour organiser le jeu et contrôler le rythme de la rencontre.

Son influence a été particulièrement visible en seconde période, lorsque le Barça est parvenu à imposer son style de jeu fondé sur la possession du ballon et à renverser le cours de la partie en sa faveur.

Avec le joueur des îles Canaries sur le terrain, tout devient plus facile : voilà ce que disent ses coéquipiers, et voilà ce que la soirée du Wanda Metropolitano confirme une nouvelle fois. Pedri n'est pas un simple milieu de terrain, mais le cerveau qui dirige tout le Barça.