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Dans une démarche qui a attiré l'attention du monde sportif, le Français Kingsley Coman, ailier d'Al-Nassr, a officiellement annoncé sa conversion à l'islam dans la capitale saoudienne, Riyad, au terme d'un cheminement de découverte de la religion musulmane dans lequel ses coéquipiers Sadio Mané et Mohamed Simakan ont joué un rôle déterminant.

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Coman a prononcé sa profession de foi dimanche après-midi à la mosquée du Roi Khaled, dans le quartier d'Oum al-Hammam à Riyad. De nouveaux détails ont depuis émergé sur les circonstances qui ont précédé cette démarche, ses liens avec ses coéquipiers d'Al-Nassr ayant joué un rôle important dans son cheminement ces derniers temps.

Mané et Simakan : un rôle qui dépasse le football

Selon les sources du quotidien « Arriyadiyah », le Sénégalais Sadio Mané et le défenseur français Mohamed Simakan figurent parmi les personnes qui ont le plus contribué à faire découvrir l'islam à Coman depuis la saison dernière, en se rapprochant de lui et en lui parlant de la religion et de ses enseignements.

Cette décision n'est pas le fruit d'un simple coup de tête. L'intérêt de l'ailier français pour l'islam s'est en effet développé sur la durée, une période marquée par un rapprochement plus étroit avec ses coéquipiers, loin de l'ambiance des matchs et des entraînements.

La prière au centre d'Al-Nassr avant la conversion

Détail marquant, Coman a accompli la prière collective à plusieurs reprises avec certains de ses coéquipiers au centre d'entraînement « Dar Al-Nassr », en début de saison, signe que son rapport à l'islam avait commencé avant l'annonce officielle de sa conversion à la mosquée.

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La conversion du joueur révèle ainsi une facette humaine des relations entre les joueurs d'Al-Nassr, l'influence de Mané et de Simakan s'étant étendue à la vie personnelle de leur coéquipier, au-delà de ce qu'ils partagent avec lui sur le terrain.

Prochains matchs ALN Saudi Pro League 12:30 ALQ

Une nouvelle expérience dans la vie de la star d'Al-Nassr

Coman a rejoint Al-Nassr à l'été 2025 en provenance du Bayern Munich, entamant une nouvelle aventure sur les terrains saoudiens après une carrière professionnelle passée dans plusieurs grands clubs européens.

Le joueur a fêté ses 30 ans l'été dernier et est lié au club de la capitale jusqu'à fin juin 2028. Son parcours en Arabie saoudite marque ainsi une étape importante sur le plan personnel, alors qu'il continue de défendre les couleurs de l'équipe.