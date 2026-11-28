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Delé Thomas fait beaucoup parler. L’attaquant de 19 ans a de nouveau été écarté du groupe jeudi dernier pour des problèmes de discipline. Il essuie de nombreuses critiques, notamment de la part du consultant d’ESPN, Anco Jansen. Ce dernier se montre particulièrement sévère envers l’ailier.

« J’ai quand même un peu l’impression que ce garçon sort d’un œuf. Il a des œillères, et pas qu’un peu », estime Jansen dans l’émission Voetbalpraat d’ESPN.

Selon Jansen, le comportement de Thomas cadre difficilement avec les règles appliquées par l’entraîneur Dick Schreuder à NEC. « Schreuder accorde une grande importance au mode de vie et à tout ce qui va avec. Il y a certaines normes à respecter. »

« Si cela a été convenu avec toi à l’avance et que tu fais ensuite les choses les plus insensées, à un moment donné, ça ne peut plus durer. Il n’y a alors même plus lieu de parler de ses qualités de footballeur », poursuit Jansen.

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Avant le match de Ligue Europa contre le Stade Rennais, Schreuder a confirmé auprès de Ziggo Sport que Thomas avait de nouveau été sanctionné pour des raisons disciplinaires. « Ce n’est ni agréable ni pratique pour nous en tant qu’équipe. Nous travaillons là-dessus tous les jours, parce que nous le savions aussi un peu à l’avance. Au bout du compte, les choses ne vont pas dans le bon sens », explique l’entraîneur.

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Jan van Halst n’a pas non plus épargné l’attitude de Thomas sur Ziggo Sport. « On veut continuer à grandir en tant que club. Si on a un tel tire-au-flanc dans le groupe, cela crée des tensions et de l’irritation », fustige le consultant.

De son côté, Bryan Linssen essaie d’aider son jeune coéquipier. « J’essaie chaque jour de m’occuper de lui et de l’aider, mais parfois, il faut aussi prendre soi-même des initiatives », raconte l’attaquant après le match contre Rennes sur Ziggo Sport.

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« Il doit aussi progresser sur ce point. C’est un bon joueur, donc nous aimerions l’avoir avec nous. » NEC s’est imposé 3-1 contre Rennes, mais la mise à l’écart de Thomas a également beaucoup fait parler après la rencontre.

L’avenir de Thomas à NEC est désormais sérieusement incertain. L’attaquant avait déjà été écarté du groupe pour des raisons disciplinaires avant le match contre l’Ajax plus tôt cette saison. On ignore encore quand il pourra réintégrer le groupe.