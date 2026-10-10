Le jeune talent de l’Ajax Abdellah Ouazane a de nouveau impressionné en sortant du banc contre le NEC, mais après la rencontre, on a aussi beaucoup parlé de son tacle d’une extrême dureté. Le milieu de terrain de 17 ans a reçu un carton jaune pour son intervention, qui, selon les analystes d’ESPN, méritait directement un rouge.

Au milieu de la seconde période, alors que le score était de 1-1, Ouazane a jailli très durement sur Bryan Linssen, touché au pied. L’arbitre Serdar Gözübüyük s’est contenté d’un carton jaune et la VAR n’est pas non plus intervenue. À onze contre onze, le score est finalement resté à 1-1 à la Johan Cruijff ArenA.

« Moi, je trouve que c’est un carton rouge », affirme Kees Kwakman, à qui le présentateur Jan Joost van Gangelen explique pourquoi Ouazane a reçu un jaune. « La règle, c’est que si cette faute, aussi étrange que cela puisse paraître, je ne l’ai pas inventée, est au-dessus du pied, c’est rouge. »

« Et puis cela dépend aussi de l’intensité, autrement dit de la vitesse à laquelle on intervient, et du fait de savoir si l’on retire déjà un peu sa jambe », explique Van Gangelen. La jambe de Ouazane était légèrement retirée lorsqu’il a touché Linssen, ce qui lui a permis de s’en tirer avec un jaune.

« Sa chaussure était foutue », souligne Mario Been. Il a fallu aller chercher de nouvelles chaussures pour Linssen après le tacle d’Ouazane. « Donc on peut se casser le pied, mais pas la cheville », poursuit Been, dont la remarque provoque de nombreux rires sur le plateau.

« Regardez à quelle vitesse il torpille Linssen ici ! », renchérit Kwakman. « On a beau invoquer les règles, inventer des règles, ce n’est quand même pas normal ? Ce n’est pas un tacle normal, les gars ? Je ne pense pas qu’Ouazane soit quelqu’un qui va prendre six rouges dans sa carrière, mais... »

« Il y aura toujours débat là-dessus », poursuit Kwakman un peu plus tard. « Il y aura aussi des gens qui ne trouveront pas que c’est un rouge. L’arbitre et la VAR non plus, mais moi, je pense quand même qu’on peut sortir un rouge pour ça, oui. Mais les zones grises font aussi partie du football », conclut l’ancien défenseur.



