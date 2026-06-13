À minuit pile, le Brésil et le Maroc s'affronteront dans le groupe C de la Coupe du monde pour leur match d'ouverture. Les deux sélectionneurs ont désormais dévoilé leur composition.

Chez les Lions de l’Atlas, Ismael Saibari (PSV) est aligné d’emblée en attaque, tandis que l’ancien Ajacide Noussair Mazraoui occupe le couloir gauche de la défense. Les cadres Achraf Hakimi et Brahim Díaz sont également titulaires, tandis qu’Anass Salah-Eddine et Sofyan Amrabat commencent sur le banc.

Carlo Ancelotti, qui dispose d’un effectif étoilé, a dû faire des choix douloureux. L’attaque brésilienne alignera Vinicius Junior, Igor Thiago et Raphinha, tandis que Lucas Paquetá évoluera en milieu reculé. Matheus Cunha et Endrick commencent sur le banc, et Neymar, encore trop juste physiquement, est laissé à l’écart du groupe pour cette rencontre.

Composition du Maroc : Bounou ; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui ; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi ; Díaz, El Khannouss, Saibari

Composition du Brésil : Alisson ; Ibañez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos ; Casemiro, Guimarães, Paquetá ; Vinicius, Thiago, Raphinha