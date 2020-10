Les compos du PSG - Angers : Neymar de retour en attaque

Le PSG accueille Angers ce soir à domicile. Les Franciliens joueront en 4-3-3, avec Neymar replacé en attaque et Verratti dans l’entrejeu.

Le PSG tentera ce vendredi de cueillir sa 4e victoire consécutive en championnat. Ça sera face à Angers au Parc des Princes. Pour cette rencontre, et si on excepte Juan Bernat (blessé) et Angel Di Maria (suspendu), Thomas Tuchel a pu compter sur l’ensemble de ses habituels titulaires.

Les champions de évolueront dans un système en 4-3-3, avec la triplette Neymar, Mauro Icardi et Kylian Mbappé en attaque. Le Brésilienretrouve un poste offensif, après avoir évolué dans un rôle de relayeur. Il tentera de se montrer décisif, lui qui ne compte toujours aucun but ou assist cette saison (en 2 matches joués).

Le milieu du PSG sera composé du trio Verratti, Paredes et Draxler. Les deux premiers nommés n'avaient pas été titulaires lors du dernier déplacement à Reims.

En défense, le quatuor reste immuable. Mitchel Bakker continue d’assurer l’intérim derrière, tandis qu’Alessandro Florenzi enchaine avec une nouvelle titularisation derrière. Kimpembe et Marquinhos sont alignés dans l’axe.

Le onze de départ du PSG : Navas ; Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Florenzi ; Paredes, Verratti, Draxler ; Neymar, Icardi, Mbappé.