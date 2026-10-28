Michael Olise, la star du Bayern Munich, s'est hissé en tête d'un classement prestigieux avec le club bavarois, devançant son coéquipier Harry Kane, après sa prestation étincelante lors du match face à Magdebourg en Coupe d'Allemagne.

Olise a inscrit deux buts et délivré une passe décisive pour conduire le club bavarois à une large victoire 6-1 face à Magdebourg, lors de la rencontre disputée ce mercredi soir, au stade « Allianz Arena », dans le cadre du deuxième tour de la compétition nationale.

Olise a marqué le premier but après 10 minutes de jeu, en profitant d'un centre du Marocain Ismaël Saibari.

Il a également inscrit son deuxième but personnel et le quatrième du Bayern Munich dans le match, sur penalty, à la 50e minute.

Olise a ainsi atteint la barre des 12 buts avec le Bayern Munich toutes compétitions confondues depuis le début de la saison en cours, devenant le meilleur buteur de l'équipe devant Kane, sacré du Ballon d'Or avant-hier lundi, qui a inscrit 10 buts, selon les statistiques du réseau français « Stats Foot ».

La star française est par ailleurs devenue le joueur évoluant en Bundesliga le plus prolifique devant le but toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Olise ne s'est pas contenté de marquer deux buts, il a aussi rendu la politesse à Saibari, en lui offrant le deuxième but du match à la 21e minute.

Avec cette passe décisive, la star française a intégré le classement des joueurs ayant le plus contribué aux buts avec leurs clubs et sélections à l'échelle des grands championnats européens, depuis le début de la saison.

Olise occupe la deuxième place avec un total de 24 buts, après avoir inscrit 16 buts et délivré 8 passes décisives, à égalité avec Kane, qui a également contribué à 24 buts (16 buts et 8 passes décisives), selon « Stats Foot ».

Le seul à devancer le duo du Bayern Munich est Lamine Yamal, la star du Barça et de la sélection espagnole, avec 25 contributions (14 buts marqués et 11 offerts).