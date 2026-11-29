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Le choc entre Arsenal et Manchester City, disputé ce dimanche soir à l'Emirates Stadium dans le cadre de la 12e journée de Premier League, a été marqué par une action polémique : Jérémy Doku, la star des Citizens, a réclamé l'expulsion de Jurriën Timber, défenseur des locaux, qu'il accusait de lui avoir tiré les cheveux lors d'un duel.

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À la 17e minute, Doku s'est écroulé au sol pour protester contre le geste du défenseur d'Arsenal, demandant à l'arbitre de lui présenter un carton rouge. Le jeu a alors été interrompu, le temps pour l'arbitre d'écouter les échanges avec la salle de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), qui a revu l'action sous plusieurs angles.

Malgré les nombreux ralentis diffusés, l'arbitre a refusé de siffler faute contre Timber ou de l'expulser. Le jeu a donc repris sous les vives protestations de Doku, furieux de la décision du corps arbitral et de l'absence de sanction contre le défenseur d'Arsenal.

L'action a suscité la polémique pendant ce choc, d'autant que le joueur de Manchester City protestait parce qu'il estimait que le défenseur d'Arsenal lui avait volontairement agrippé les cheveux, alors que la vidéo n'a rien trouvé de suffisant pour faire changer l'arbitre d'avis.

Cette rencontre revêt une grande importance dans la course au titre en Premier League , puisque Arsenal l'a abordée en tête du classement avec 28 points, après avoir signé 9 victoires, un nul et une seule défaite lors des 11 premières journées.

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De son côté, Manchester City occupe la troisième place avec 22 points, à égalité avec Brighton, deuxième, grâce à 7 victoires, un nul et 3 défaites.

Manchester City dispute donc cette rencontre avec 6 points de retard sur Arsenal, ce qui fait d'une victoire à l'Emirates Stadium une occasion importante de réduire l'écart et de relancer la lutte pour la première place.

Arsenal, lui, compte bien profiter de l'avantage du terrain et du soutien de son public pour consolider sa place en tête et creuser l'écart sur l'un de ses principaux rivaux pour le titre, dans un match capital pour les deux équipes à l'approche des phases plus décisives de la saison.