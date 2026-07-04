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Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

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Les buts de Mbappé mettent en lumière les lacunes de Ronaldo et du quatuor des Bleus

Paraguay vs France
Paraguay
France
Coupe du monde
Kylian Mbappé
C. Ronaldo
K. Benzema
France

Mbappé met Zidane, Benzema, Henry et Giroud dans l’embarras

L'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant le Paraguay 1-0, grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé.

Mbappé porte ainsi son total à 7 buts dans cette édition 2026 de la Coupe du monde.

Selon le site « Squawka », Kylian Mbappé a désormais marqué 11 buts en phase à élimination directe de la Coupe du monde.

Elle précise : « Son total en matches à élimination directe égale exactement le nombre de buts inscrits par Cristiano Ronaldo sur l’ensemble de ses participations. »

Au total, Mbappé compte désormais 19 buts en Coupe du monde, soit exactement le même total que Thierry Henry, Olivier Giroud, Zinedine Zidane et Karim Benzema réunis.

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Elle souligne que l’attaquant parisien creuse ainsi l’écart en tête du classement historique des buteurs des phases à élimination directe, avec 11 réalisations au compteur.

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