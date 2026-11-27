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Le Paris Saint-Germain continue de souffrir des blessures. Le club français a annoncé ce vendredi l'absence de son latéral portugais Nuno Mendes pour le match face à Lorient, prévu samedi, nouveau coup dur pour une équipe déjà privée de plusieurs titulaires.

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Mendy rejoint ainsi la liste des blessés, qui compte le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia , le Français Désiré Doué et Alessandro Longoni. Le club a en effet précisé, dans un communiqué officiel, que le joueur souffre d'une fatigue musculaire à la cuisse gauche et suit actuellement un programme de réathlétisation individuel par mesure de précaution.

Malgré son absence attendue face à Lorient, les nouvelles semblent rassurantes concernant l'état du latéral portugais. Il ne souffre d'aucune blessure grave, et le staff médical a préféré le tenir à l'écart des entraînements collectifs par mesure de prévention, après une séance individuelle effectuée vendredi matin.

Mendes devrait retrouver l'entraînement avec le reste du groupe la semaine prochaine, avant le déplacement à Toulouse en Ligue 1. Si sa guérison n'est pas complète d'ici là, son retour pourrait intervenir lors du match contre Aston Villa, le mardi 8 décembre, en Ligue des champions.

Mendes a disputé 9 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec le Paris Saint-Germain, sans avoir encore été décisif.

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Dans le même temps, le Paris Saint-Germain a fait le point sur l'état de Kvaratskhelia et de Doué, précisant que le Géorgien poursuit son protocole de soins, tandis que le Français s'apprête à se faire opérer dans les prochains jours , après une rupture du ligament croisé du genou.

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L'absence de ce duo représente un coup dur pour l'attaque parisienne, d'autant que leurs blessures vont les éloigner des terrains pendant une longue période. Le club pourrait donc envisager de recruter un nouvel ailier lors du prochain mercato d'hiver afin de compenser le manque de solutions offensives.

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a évoqué la possibilité d'utiliser les latéraux Mendes et Achraf Hakimi à des postes offensifs pour pallier les absences qui frappent l'équipe, assurant que le staff cherche des solutions au sein du groupe actuel.

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Interrogé sur la possibilité de faire monter les deux latéraux à des postes offensifs, le technicien espagnol a déclaré, selon des propos rapportés par le journal Mundo Deportivo : « Nuno Mendes a déjà joué au poste d'ailier, et Achraf Hakimi évolue la plupart du temps dans des rôles offensifs. »

Il a ajouté : « Nous essayons toujours de faire progresser l'équipe sans avoir besoin de recruter des joueurs, car nous ne sommes pas encore arrivés au mercato d'hiver. »

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Luis Enrique a insisté sur sa confiance dans la capacité de ses joueurs à faire face à la situation actuelle : « Nous sommes un staff qui cherche à trouver des solutions. Vous avez peut-être des doutes, mais nous savons que les joueurs sont capables de gérer ce genre de situations, et ce sont eux qui apportent la réponse quant à la réussite ou non de ces solutions. »

Le Paris Saint-Germain occupe actuellement la tête de la Ligue 1, avec trois points d'avance sur le Paris FC, auteur de résultats remarquables sous la direction de son entraîneur Liam Rosenior.