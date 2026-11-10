L'avenir de la star brésilienne Neymar Jr est devenu plus incertain, après qu'il a commencé à envisager sérieusement de mettre un terme à sa carrière footballistique, dans un contexte de blessures récurrentes et de difficultés physiques qui menacent désormais sa capacité à continuer à jouer au niveau auquel il était habitué.

Selon le site français «Foot Mercato », le joueur de Santos, âgé de 34 ans, a laissé entendre qu'il pourrait prendre sa retraite du football plus tôt que prévu, lors d'un entretien avec le créateur de contenu brésilien Cris Guedes, en marge du tournoi de la Kings League.

Au début de la conversation, Neymar a exprimé son désir de participer au tournoi de la Kings League, affirmant qu'il comptait continuer à jouer jusqu'en 2030, avant que Guedes ne lui demande s'il envisageait de prendre sa retraite à ce moment-là.

Le créateur de contenu a tenté de convaincre la star brésilienne qu'il n'aurait alors que 39 ans, et qu'il pourrait être en mesure de continuer sur les terrains pendant cinq ou six années supplémentaires.

Mais la réponse de Neymar n'a pas été rassurante, puisqu'il a déclaré : « Non, je ne peux pas, voilà », avant que Guedes n'insiste sur le fait qu'il ne serait pas assez âgé pour l'empêcher de jouer.

C'est alors que Neymar a dévoilé une partie de sa souffrance personnelle, en déclarant : « Si tu étais à ma place, tu comprendrais. »

Ces déclarations reflètent l'ampleur de la souffrance physique à laquelle est confrontée la star brésilienne, après que les blessures l'ont poursuivi ces dernières années et ont manifestement affecté sa régularité sur le rectangle vert.

Il semble que Neymar commence à se rendre compte que son corps pourrait ne pas lui accorder le temps nécessaire pour poursuivre sa carrière professionnelle jusqu'à l'échéance qu'il souhaite, faisant de l'idée de la retraite une possibilité sérieuse qui s'impose à son esprit, même si le rêve de continuer sur les terrains reste présent.