La Coupe du monde de la FIFA est officiellement de retour en Amérique du Nord pour la première fois depuis USA '94. Il y a trente ans, malgré le profil plus discret du soccer dans la région, ce tournoi avait pulvérisé les records d’affluence pour devenir l’une des éditions les plus rentables de l’histoire sur le plan commercial.

Désormais, le tournoi élargi à 48 équipes est bien engagé dans ses phases à élimination directe à très fort enjeu. Le coup d’envoi initial du 11 juin est déjà loin, et la tension est montée d’un cran aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sans surprise, la demande de billets sur les marchés secondaires et les plateformes officielles de revente a explosé, les offres d’hospitalité premium et les pass pour les matches à élimination directe atteignant certaines des valorisations les plus élevées jamais vues dans l’histoire du sport.

Les forfaits premium en tribune offrent un luxe inégalé pour les grands rendez-vous mondiaux, mais les supporters à distance peuvent aussi se créer une routine de match tout aussi palpitante à la maison. Si vous souhaitez placer des paris stratégiques sur le vainqueur du tournoi ou sur les performances de joueurs, commencer avec des crédits offerts constitue un vrai plus. Utilisez notre code promo 1xbet valide pour augmenter votre solde de départ avant le début du match.

Tandis que les supporters en déplacement se précipitent pour profiter de l’expérience au stade, des millions de fans à travers le monde suivent la compétition depuis chez eux. Le tournoi est entré dans une phase cruciale où les plus grands talents de la planète répondent présents, réduisant progressivement le tableau avant une montée en puissance qui promet une finale incroyable au MetLife Stadium le 19 juillet.

Classement : quels sont actuellement les billets les plus chers pour la Coupe du monde 2026 ?

Sur la base des annonces de revente actuelles, de la tarification officielle de la FIFA et des prix les plus élevés accessibles publiquement, voici les billets de la Coupe du monde 2026 les plus chers actuellement sur le marché.

Les prix sont susceptibles d’évoluer en raison de la tarification dynamique et de la demande en cours.

Rang Match / Type de billet Phase Lieu Fourchette de prix officielle (valeur faciale) Fourchette estimée sur le marché secondaire #1 Finale de la Coupe du monde 2026 : Espagne vs Argentine Finale MetLife Stadium, East Rutherford 2 030 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+

Remarque : les prix des billets fluctuent régulièrement en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Le classement reflète les prix les plus élevés mentionnés publiquement au moment de la rédaction et peut évoluer à l’approche du tournoi.

Quelles sont les équipes les plus coûteuses à suivre lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les prix moyens des billets pour les matches de la Coupe du monde diffèrent actuellement fortement d’une équipe à l’autre.

L’écart entre l’équipe la moins chère (Corée du Sud) et la plus chère (États-Unis) s’explique par plusieurs facteurs, dont la prime liée au pays hôte, la tarification fondée sur le marché et le lieu du match.

Argentine

La FIFA ayant mis en place une tarification dynamique pour la Coupe du monde 2026, ce qui signifie que le coût des billets fluctue en fonction de la demande, les équipes disposant d’une grande base de supporters afficheront des prix nettement plus élevés partout où elles joueront.

Il n’est donc pas surprenant que, hors pays hôtes, l’Argentine soit en tête de la demande pour les billets de la Coupe du monde. Il y a toujours un immense intérêt pour voir les champions du monde en titre entrer sur la pelouse.

Des foules considérables se sont pressées pour voir Lionel Messi et ses coéquipiers à l’œuvre lors de la Copa America 2024, disputée aux États-Unis. Plus de 80 000 supporters ont assisté à la demi-finale entre l’Argentine et le Canada au MetLife Stadium dans le New Jersey, et plus de 65 000 ont vu l’Albiceleste soulever un nouveau trophée majeur au Hard Rock Stadium de Miami après une victoire 1-0 contre la Colombie.

La présence de joueurs très médiatisés, tels que Lionel Messi et Rodrigo De Paul, à l’Inter Miami en MLS a encore renforcé la base de supporters de l’Argentine dans la région, en plus du fait que la sélection a disputé régulièrement des matches amicaux en Amérique du Nord ces dernières années.

Consultez régulièrement le site officiel de la FIFA pour obtenir des informations supplémentaires sur la disponibilité des billets. Sur les sites de revente secondaires tels que StubHub, des billets pour des matches de la Coupe du monde sont disponibles à partir de 162 $.

Quelle est la tarification de la Coupe du monde 2026 ?

Si vous souhaitez acheter des billets pour la Coupe du monde, vous devez vous préparer à une forte variation des prix.

La FIFA avait précédemment annoncé qu’avec la tarification dynamique en place, même si les billets commençaient à seulement 60 $ pour certains premiers matches de phase de groupes, ils pouvaient grimper jusqu’à 6 730 $ pour la finale. Les prix devraient fluctuer tout au long des différentes phases de mise en vente.

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matches des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 $ - 3 295 $ Finale 2 030 $ - 7 875 $

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

La FIFA avait précédemment annoncé qu’avec la tarification dynamique en place, les billets pouvaient grimper jusqu’à 6 730 $ pour la finale.

Les prix devraient toutefois fluctuer tout au long des différentes phases de mise en vente, et les estimations pour l’affiche au MetLife Stadium peuvent aller de 2 030 $ à 7 875 $.

Les prix des billets pour la finale de la Coupe du monde 2026 varient selon les catégories de places comme suit :

Catégorie 1 : la plus chère, située dans le niveau inférieur des tribunes.

la plus chère, située dans le niveau inférieur des tribunes. Catégorie 2 : couvre les niveaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1.

couvre les niveaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1. Catégorie 3 : principalement dans le niveau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2.

principalement dans le niveau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans le niveau supérieur en dehors des autres catégories.

Sur les sites de revente comme StubHub, les supporters peuvent obtenir des billets pour la finale de la Coupe du monde 2026 de la FIFA à partir de 7 291 $.

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026

L’endroit principal et le plus fiable pour obtenir des places est le portail officiel de billetterie de la FIFA.

Les supporters doivent disposer d’un identifiant FIFA enregistré pour participer aux mises en vente en direct selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Au-delà des premières mises en vente, la plateforme FIFA de revente et d’échange est désormais ouverte en tant que seule plateforme approuvée par la FIFA pour les transferts de billets entre supporters. La disponibilité y est sporadique. Les fans sont encouragés à consulter le portail plusieurs fois par jour, les billets étant mis en ligne en temps réel par d’autres supporters.

Pour les fans qui ont besoin de billets pour des dates précises ou des affiches très demandées qui n’apparaissent plus sur le portail officiel, des sites secondaires de billetterie comme StubHub offrent le plus de flexibilité, mais à un prix plus élevé.

Assurez-vous toujours d’utiliser une plateforme offrant une solide garantie acheteur.

Pouvez-vous obtenir des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Si vous recherchez un moyen sûr de revendre ou d’échanger vos billets pour la Coupe du monde 26 de la FIFA, la plateforme FIFA de revente/échange est le canal officiel pour le faire. La plateforme a ouvert en octobre et est accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme FIFA de revente est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme FIFA d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est destinée aux résidents du Mexique.

Un point essentiel pour les acheteurs de billets de revente : la disponibilité peut être très limitée, et des billets peuvent apparaître de manière sporadique, souvent à l’approche des jours de match. Les supporters qui espèrent obtenir des billets de revente doivent consulter fréquemment la plateforme, agir rapidement lorsque des billets apparaissent et préparer à l’avance leurs informations de paiement.

Des revendeurs secondaires, comme StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Quand a lieu la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

La Coupe du monde 2026 de la FIFA se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis. 104 matches seront disputés sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et sera organisé conjointement par trois nations. Les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 de la FIFA sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphie, San Francisco et Seattle

Quels sont les stades de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ont été annoncées, avec deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Découvrez ci-dessous les villes et les stades qui seront utilisés :

Pays Stade (ville) Capacité pendant la Coupe du monde Canada BC Place (Vancouver) 54 000 BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Azteca (Mexico) 83 000 Estadio Akron (Guadalajara) 48 000 Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75 000 Gillette Stadium (Boston) 65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium, Houston 72 000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70 000 Hard Rock Stadium, Miami 65 000 MetLife Stadium, New York 82 500 Lincoln Financial Field, Philadelphie 69 000 Levi's Stadium, San Francisco 71 000 Lumen Field, Seattle 69 000

Si l’analyse des tarifs d’hospitalité et des forfaits de billetterie des stades met en lumière l’énorme demande mondiale pour les grands rendez-vous du football en direct, les supporters à distance ont aussi leurs propres stratégies. Accéder à un opérateur numérique de premier plan vous permet de vivre un suivi premium du tournoi directement depuis votre ordinateur. Consultez notre classement de référence des meilleurs sites de paris pour bénéficier de délais de retrait rapides et d’un haut niveau de sécurité.