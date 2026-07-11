Les arbitres favorisent-ils l'Argentine ? Le défenseur de l'Albiceleste répond sans détour à cette question épineuse

Lisandro Martínez, défenseur de l’équipe d’Argentine, a refusé de s'immiscer dans la polémique arbitrale qui a éclaté à l'issue du match opposant son équipe nationale à l'Égypte (3-2), en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Il a affirmé que les « danseurs de tango » se concentraient entièrement sur leur rencontre contre la Suisse en quarts de finale, et non sur les discussions en dehors du terrain.

Interrogé par lejournal espagnol AS sur une éventuelle partialité des arbitres en faveur de l’Albiceleste, le défenseur a coupé court à la polémique : « Je n’ai rien à dire. Les arbitres font un excellent travail. C’est vous (les journalistes) qui créez la polémique. Nous, nous nous concentrons sur le fait de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. »

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Concernant la préparation du prochain match, le défenseur de Manchester United a ajouté : « Nous nous concentrons sur la Suisse et sur nous-mêmes. Notre objectif est de continuer à progresser. Nous nous améliorons à chaque rencontre et il y a toujours des marges de progression. »

Le défenseur a également souligné que l’Albiceleste entendait continuer à porter haut les couleurs de ses supporters : « Nous avons toujours représenté le peuple argentin de la meilleure façon possible, et nous avons besoin que nos fans soient avec nous. Nous prenons chaque match séparément et nous cherchons à progresser à chaque sortie. »

Il admet toutefois que certains ajustements, surtout défensifs, sont nécessaires : « Nous détestons encaisser des buts ; nous devons donc rester plus concentrés. Mieux vaut que cela arrive maintenant pour aborder les phases finales avec plus de rigueur. »



