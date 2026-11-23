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Le dossier Endrick agite le Real Madrid, sur le terrain comme sur le marché des transferts. Le jeune attaquant brésilien joue de malchance : la blessure musculaire contractée face au Celta le contraindra à rester sur la touche une vingtaine de jours, tandis que les rumeurs sur un avenir loin de l’Espagne ne faiblissent pas.

Selon les informations de Cadena Ser et Cadena Cope, les représentants d’Endrick seront à Madrid cette semaine, ou au plus tard au début de la prochaine, pour rencontrer les dirigeants du Real. Leur objectif affiché est de connaître les véritables intentions du club présidé par Florentino Perez concernant le joueur né en 2006 : malgré la grande estime que lui porte Mourinho, Endrick joue peu. Trop peu, selon son agence Roc Nations, qui verrait d’un bon œil un transfert dès la prochaine fenêtre hivernale du mercato.

Plusieurs clubs s’intéressent au joueur, mais le mieux placé et le plus à même de conclure reste, selon les informations venues d’Espagne, l’AC Milan de Cardinale. Cadena Ser et Cadena Cope font toutes deux état d’une offre très importante déjà soumise par le club milanais, qui atteindrait environ 70 millions pour acquérir l’intégralité des droits du joueur.

Pour l’heure, le Real Madrid n’a pas officiellement ouvert la porte à un départ, et Mourinho s’est lui aussi exprimé clairement sur le sujet : le Special One veut qu’Endrick reste, car il le considère comme un très bon joueur promis à un avenir encore plus grand. Le sommet prévu entre Roc Nations et la direction des Blancos sera très important, presque un premier verdict sur son maintien ou son départ.

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Endrick est attaché au Real Madrid et voudrait écrire une page d’histoire sous ce maillot, mais il sait aussi que la concurrence est trop nombreuse et d’un niveau très élevé. C’est pourquoi il envisage l’AC Milan et son projet : les arguments présentés par le club milanais ne l’ont pas laissé indifférent. Le dossier reste donc ouvert, dans l’attente de la prochaine initiative de Roc Nations.