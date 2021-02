L'entraîneur d'Aston Villa répond à la comparaison Grealish-Messi

L'international anglais a été comparé à Lionel Messi cette semaine, mais son entraîneur Dean Smith affirme qu'il ne lui rappelle personne.

Le coach d'Aston Villa, Dean Smith, affirme que Jack Grealish peut supporter la pression qui accompagne la comparaison avec une star comme Lionel Messi.

Le milieu de terrain a été décrit cette semaine comme "Messi avec un pied droit" par son coéquipier Emiliano Martinez, qui a ajouté qu'il est "le joueur le plus talentueux" qu'il ait jamais vu.

Avec six buts et 10 passes décisives en 21 matchs de Premier League cette saison, Grealish a été la vedette des Villans, qui occupent la neuvième place au classement, à seulement cinq points des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Smith est satisfait de la façon dont Grealish a réagi aux éloges qui lui ont été faits ces dernières saisons, mais il a refusé de le comparer à un autre joueur.

"Jack s'en sort très bien et oui, il se fait comparer à beaucoup de gars. Mais il le gère aussi très bien et donne le meilleur de lui-même", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Il n'y a pas une personne que je puisse regarder et dire oui, Jack est comme lui. Il est très unique dans sa façon de jouer. Il manie bien le ballon, comme tout le monde le sait.

"J'ai toujours dit que sa plus grande force est l'équilibre. Avec ou sans le ballon, les gens essaient de le faire tomber et il est très équilibré quand il court avec le ballon. Il est en train de devenir un joueur de haut niveau.

"Je n'ai vu Messi en chair et en os qu'une seule fois. Emi est certainement mieux placé que moi pour juger. Je suis content de ce que Jack produit en ce moment, sur le terrain et en dehors."

Villa peut se replacer à un point de l'Europa League samedi s'il prend le dessus sur Brighton, mais le technicien n'a aucun intérêt à discuter de ses chances de décrocher une place dans le football continental la saison prochaine.

"C'est une simple distraction pour le moment, car nous n'en sommes qu'à 21 matches. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et nous n'avons pas encore joué contre Everton ou Tottenham dans le championnat", a-t-il déclaré.

"Il y a des matchs que nous n'avons pas joués à cause du Covid-19 cette saison, donc c'est étrange mais c'est une bonne chose en termes de régularité. Nous avons eu des hauts et des bas lors de nos deux dernières performances - très bonnes contre Arsenal et moins bonnes contre West Ham. La performance contre Arsenal est plus ce que nous voulons voir de la part de nos joueurs."