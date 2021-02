Leicester-Liverpool (3-1) - Les Foxes enfoncent les Reds

Malgré l'ouverture du score, Liverpool s'est effondré à Leicester et concède une nouvelle défaite (3-1). Rien ne va plus sur les bords de la Mersey.

Mieux dans le match et devant au score, Liverpool s'est totalement écroulé en fin de match pour laisser échapper le match au King Power Stadium. La terrible série continue pour les tenants du titre, tandis que Leicester conforte sa place sur le podium. Les coéquipiers de Jordan Henderson vont devoir lutter pour terminer dans le Top 4 de la Premier League.

Des Reds qui prennent pourtant rapidement le contrôle du ballon, dans le sillage d'un milieu de terrain bien présent au duel et dans la construction. Malheureusement, James Milner doit rapidement quitter ses coéquipiers, blessé, et céder sa place à Thiago Alcantara.

Malgré les percées de Salah et Mané, les premières véritables opportunités tardent pourtant à venir, et Schmeichel est vigilant quand Firmino se présente dans la surface, tandis qu'Amartey est décisif devant Mané sur une remise dans l'axe de Salah, bien lancé à droite.

Bas et bien organisé, les bloc des Foxes sort peu mais se procure tout de même deux grosses occasions avant la pause. Et qui d'autre que Jamie Vardy pour cela ? D'une tête piquée trop sur Alisson à la suite d'un bon centre de Barnes d'abord, puis au terme d'un déboulé en envoyant le cuir s'écraser sur la barre du portier brésilien juste avant le repos.

Les deux équipes rejoignent les vestiaires dos à dos et Liverpool augmente la pression en seconde période pour forcer la décision. Toujours plus hauts sur le terrain et dominateurs dans la possession, les hommes de Jürgen sont pourtant toujours dans le dur offensivement, comme souvent ces dernières semaines. Alexander-Arnold fait tout de même passer un gros frisson en trouvant l'équerre sur un coup-franc direct.

Et à force d'insister, les champions en titre vont finir par être récompensé, grâce notamment à la classe de Roberto Firmino. Roulette, talonnade en pleine surface et décalage pour Mohamed Salah, dont la finition clinique fait mouche (0-1, 67e).

Leicester qui espère un petit coup de pouce du destin avec un penalty, finalement pas donné par l'arbitre la faute étant à l'extérieur de la surface. Qu'importe pour Maddison qui trouve le petit opposé, un but accordé après la vidéo (1-1, 78e).

Tout s'écroule pour Liverpool quelques instants plus tard. Sur un long ballon, Alisson passe totalement au travers sur un sortie très loin de son but et percute le jeune Ozan Kabak, laissant Jamie Vardy filer marquer dans le but vide (2-1, 81e). Alisson et le poteau qui sauvent les Reds dans la foulée sur une nouvelle tentative du striker anglais. Seulement partie remise puisque Liverpool, totalement désorganisé, est une nouvelle fois puni sur percée de Barnes (3-1, 86e).

Clairement pas la meilleure préparation avant le huitième de finale aller de Ligue des champions, mardi contre le RB Leipzig.