Salem Al-Dawsari, le capitaine d'Al Hilal, a reçu une évaluation inattendue de la part d'une figure marquante de l'histoire du club au sujet de ses chances de remporter le trophée de meilleur joueur d'Asie pour l'année 2026, après que Saud Kariri, ancien joueur d'Al Hilal, a désigné son concurrent Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al Ahli, comme lauréat du prix, en s'appuyant sur les statistiques et les critères liés à la saison dernière et à la saison en cours.

La course à cette distinction continentale s'enflamme entre les deux Saoudiens Salem Al-Dawsari et Firas Al-Buraikan, aux côtés de l'Iranien Alireza Beiranvand, gardien de but du Tractor, après que la Confédération asiatique de football a dévoilé la liste finale des nominés, dans une course qui revêt une importance particulière pour le football saoudien, avec deux stars de la Roshn League parmi les prétendants à la plus prestigieuse récompense individuelle du continent.

Lors de son passage sur le réseau de chaînes saoudien "Thmanyah", Saud Kariri a reconnu qu'un sacre de Salem Al-Dawsari serait une conclusion idéale pour sa carrière, tout en insistant sur la nécessité d'évaluer la concurrence en fonction des statistiques et des critères liés à la saison en cours et à la précédente, plutôt que de se contenter du nom du joueur ou de ses performances passées.

Kariri a déclaré : "Je pense que remporter ce trophée serait un bel aboutissement pour la carrière de Salem Al-Dawsari, mais sur la base des statistiques et des critères de la saison dernière et de cette saison, j'estime que Firas Al-Buraikan mérite le prix."

Les propos de Kariri ont une portée significative, car il ne minimise en rien le statut d'Al-Dawsari ni ce qu'il a accompli au cours de sa carrière, mais il considère que ce que Al-Buraikan a réalisé sur la période évaluée lui donne l'avantage dans la comparaison entre les nominés.

Le nom de l'attaquant d'Al Ahli s'est ainsi imposé avec force dans le débat sur l'identité du joueur le plus légitime pour être sacré, et ce depuis l'intérieur même d'Al Hilal.

Salem Al-Dawsari aborde cette compétition après avoir été élu meilleur joueur d'Asie à deux reprises, en 2022 et 2025, et il ambitionne de devenir le premier joueur à décrocher ce trophée trois fois, fort de sa longue expérience et de son influence avec Al Hilal et la sélection saoudienne.

En face, Firas Al-Buraikan participe à cette course pour la première fois, après avoir inscrit le but de la victoire d'Al Ahli en finale de la Ligue des champions d'Asie Élite de la saison 2025-2026, et contribué au sacre de son équipe pour la deuxième fois consécutive. Il a également participé à la Coupe du monde 2026 avec la sélection saoudienne, remporté la Coupe du Golfe arabique et terminé la compétition meilleur buteur avec trois réalisations.



