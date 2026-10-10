Feyenoord a battu l’AZ 2-0 samedi soir en Eredivisie VriendenLoterij. Après la rencontre, on a beaucoup parlé de l’action du penalty pour les joueurs d’Alkmaar, sur laquelle Mexx Meerdink a ou non été touché par le gardien de Feyenoord Tjark Ernst. L’entraîneur de l’AZ, Leeroy Echteld, ne veut toutefois pas s’étendre sur le sujet.

Après un excellent début de saison, l’AZ a subi samedi sa première défaite sur la pelouse de Feyenoord. Grâce à des buts de Nacho Ferri et Javi López, les Rotterdamois se sont imposés 2-0.

« Je vois dans les statistiques qu’ils se sont créé de plus grosses occasions que nous, alors que nous avons eu davantage la possession », a déclaré Echteld après la rencontre au micro d’ESPN.

« Nous avons surtout eu quelques possibilités vers la fin, mais le ballon ne retombe pas bien ou la coordination n’est pas tout à fait bonne. Ou alors nous sommes un peu trop nerveux dans cette dernière phase, ce qui fait que nous ne nous créons pas de grosses occasions. Je pense que c’est une question de maturité. »

Après un mauvais début de match, l’AZ a commencé à mieux jouer au fil des minutes, a constaté Echteld. « Au bout d’un quart d’heure à vingt minutes, nous nous sommes repris et nous sommes revenus dans le match. Sauf qu’ensuite, nous avons de nouveau encaissé un but, et c’est dommage à ce moment-là. »

Juste avant la pause, l’AZ a semblé obtenir un penalty, parce qu’Ernst aurait fait tomber Meerdink. L’arbitre Danny Makkelie a toutefois été appelé par la VAR à aller voir l’écran et a annulé sa décision après avoir revu les images : pas de penalty.

« Je l’ai aussi dit aux gens de la NOS et de NH : en fait, je ne veux pas parler de ça », a déclaré Meerdink. « Ce penalty n’a pas été accordé. Je préfère regarder pourquoi nous n’avons pas pu jouer notre jeu aujourd’hui. Surtout au début. C’est ce qui est bien plus important pour moi à cet instant. »

« Le fait que nous n’ayons pas obtenu ce penalty... Des décisions sont toujours prises et elles peuvent ne pas tourner en votre faveur. Nous avons évidemment aussi une VAR, et des gens regardent encore une fois. Mais je pense qu’ils prennent cette décision en leur âme et conscience. »