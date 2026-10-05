Toutes les rumeurs de transfert de ces derniers temps ont eu un impact sur Kees Smit, comme l’a raconté Leeroy Echteld lundi soir dans Rondo sur Ziggo Sport. « Il en a souffert », a ainsi confié l’entraîneur de l’AZ.

Avec Smit, l’AZ semble tenir une pépite entre ses mains, mais il y a donc aussi un revers de la médaille. À peu près tous les grands clubs européens sont associés au milieu de terrain de vingt ans, qui devrait coûter plusieurs dizaines de millions d’euros. Pour l’instant, Smit joue cependant encore à Alkmaar, où il est sous contrat jusqu’à la mi-2028.

« Au début de la période des transferts, je m’attendais bien à partir », avait déjà confié Smit fin septembre à VI. « Mais en réalité, il n’y a jamais rien eu. Ça ne m’a pas dérangé de rester à l’AZ, et ça ne me dérange toujours pas. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et ici, je suis tout simplement à ma place. »

Echteld a ajouté dans Rondo que Smit avait bel et bien souffert de tout ce feuilleton autour du transfert et de l’intervention du superagent portugais Jorge Mendes, qui devait concrétiser un transfert record.

« L’avenir dira si cela a été un choix intelligent de la part de l’AZ de faire appel à lui », a expliqué Echteld. « Quand il s’agit de montants aussi importants et de clubs aussi grands… Peut-être qu’ils ont eu le sentiment qu’ils devaient le faire venir. »

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« Mais il en a souffert (Smit, ndlr). Il en a tout simplement souffert. Mais il l’a aussi provoqué lui-même, bien sûr. Quand on est aussi bon à un si jeune âge, on attire cette attention. »

« Sinon, c’est quand même un garçon assez stoïque », a poursuivi Echteld. « On peut très bien discuter avec lui. Il a toujours tendance à faire des réponses courtes, parce qu’ensuite c’est réglé pour lui. Mais parfois, je le fais aussi venir un moment. Juste pour parler de la manière dont ça se passe, de ce qu’on attend de lui. Pas seulement sur le plan offensif, mais aussi défensif. »