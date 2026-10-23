LeBron James répond à l'attaque de Trump avec une ironie mordante

La star du basketball américain LeBron James n'a pas eu besoin d'un long discours pour répondre à l'attaque du président américain Donald Trump, sa réponse étant teintée d'ironie.

La star des Philadelphia 76ers a répondu aux critiques de Trump, après que ce dernier l'a accusé de ne pas respecter l'hymne national, dans un nouvel épisode du différend public opposant les deux parties.

La réponse de James est intervenue après une remontée spectaculaire de son équipe face aux Cleveland Cavaliers, les 76ers ayant renversé un retard de 29 points pour s'imposer sur le score de 114-106.

Comme l'a souligné le journal espagnol « Mundo Deportivo », la star américaine s'est contentée de sourire en déclarant : « On dirait que c'est une journée pauvre en actualités au bureau », avant de répéter la phrase une nouvelle fois, dans une réponse ironique aux propos de Trump.

Le début de la crise remonte au match de Philadelphie face aux New York Knicks, mardi, au « Madison Square Garden », lorsque James est apparu en train de mimer avec ses mains des gestes évoquant un coup de golf et un tir de basketball pendant que retentissait l'hymne national américain.

Trump a publié un extrait de la scène sur la plateforme « Truth Social », accusant le basketteur de manquer de respect aux États-Unis et qualifiant son geste de « honte totale », lui demandant de présenter ses excuses aux soldats et aux héros américains morts pour défendre le drapeau et ce que représente le pays.

Le président américain ne s'est pas arrêté à sa publication, puisqu'il est revenu à la charge contre James lors d'un rassemblement dans l'État de l'Iowa, jeudi, considérant l'affaire comme une question polémique, tandis que la star de Philadelphie a choisi de répondre brièvement, sans entrer dans une longue polémique.

Un historique de piques

Cet échange de piques n'est pas le premier entre les deux parties ; Trump et James se sont renvoyé des critiques pendant des années, en particulier depuis le premier mandat du président américain.

En 2017, James avait critiqué la décision de Trump de retirer l'invitation faite à l'équipe des Golden State Warriors de visiter la Maison-Blanche, après que Stephen Curry avait annoncé ne pas souhaiter s'y rendre.

James avait alors écrit un commentaire resté célèbre dans lequel il affirmait que visiter la Maison-Blanche était un grand honneur « jusqu'à ce que tu arrives », en référence directe à Trump.

Le président américain avait également déjà publiquement mis en doute l'intelligence de James et lui avait adressé d'autres critiques, profitant de certaines occasions pour le comparer à la légende du basketball Michael Jordan, auquel il a déclaré accorder sa préférence.