Leao, des débuts réussis avec Galatasaray : il est impliqué dans l’action du but de Torreira et provoque une expulsion

Débuts réussis pour Rafael Leao. Le Portugais, tout juste arrivé en Turquie en provenance du Milan pour un montant proche de 40 millions d’euros, s’est immédiatement montré décisif pour sa première sous le maillot de Galatasaray, lors du derby remporté 3-2 par les siens contre l’Istanbul Basaksehir.





COMMENT ÇA S’EST PASSÉ - Leao est entré en jeu à la 68e minute à la place du Russe Batrakov et a disputé moins de 30 minutes, mais il a tout de suite été essentiel dans la victoire de son équipe : bloqué à 1-1 après les buts d’Osimhen, ensuite sorti sur blessure, sur une passe décisive de Torreira, et de l’ex-Romain Shomurodov sur penalty, l’ex-Milanais a participé à l’action du but du 2-1 inscrit par ce même Torreira, avec une belle passe du gauche pour le passeur décisif Jakobs, puis il a provoqué l’expulsion de Bozok, après le 2-2 provoqué par le but contre son camp de Sanchez et avant le 2-3 signé à la 90e minute par Gabriel Sara. Entre-temps, un but a été refusé à ce même Sanchez, Sara a touché le poteau et, dans la dernière seconde, Karbownik a trouvé la barre, ce qui aurait pu sceller l’égalisation.





LIGUE DES CHAMPIONS ET ATATÜRK - L’équipe d’Okan est première avec 10 points, fruit de trois victoires et d’un nul : place désormais pour Leao à des débuts en Ligue des champions, sur le terrain du Sporting Lisbonne, ancien club de son ex-entraîneur au Milan Amorim, puis à une première à l’Atatürk, la semaine prochaine contre Kocaelispor. Milan est déjà un souvenir.