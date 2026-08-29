Le Wydad Athletic Club a officialisé, ce samedi, la signature de l'attaquant Sofiane Hitli en provenance du club néerlandais du Telstar, afin de renforcer l'effectif de l'équipe durant la période des transferts estivaux en vue de la saison prochaine.

Selon l'annonce du Wydad, Hitli a signé un contrat de deux saisons, avec la possibilité d'une prolongation d'une saison supplémentaire, devenant ainsi la dernière recrue en date de l'équipe rouge dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison.

L'annonce officielle de ce transfert intervient quelques jours après que les deux parties se sont rapprochées d'un accord définitif, certains détails contractuels mineurs retardant la finalisation du transfert du joueur, avant qu'ils ne soient réglés et que l'opération soit officialisée.

Hitli avait défendu les couleurs du Telstar la saison dernière et avait contribué à la montée de l'équipe en première division néerlandaise, avant de décider de vivre une nouvelle expérience et de revenir au Maroc par la porte du Wydad.

Le Wydad poursuit ses démarches sur le marché des transferts estivaux afin de renforcer son effectif avec des éléments capables de rivaliser sur les plans national et continental, dans le cadre des ambitions du club de se montrer plus fort lors de la saison prochaine.