Le Wydad a rectifié le tir après son faux départ en ouverture de la saison du championnat marocain 2026-2027, à la suite de sa défaite 3-1 face au Wydad Témara. Les Rouges se sont imposés ce samedi deux buts à zéro contre le Difaâ Hassani d'El Jadida.

L'entraîneur portugais Paulo Sérgio a aligné une formation différente par rapport au dernier match, procédant à trois changements au milieu de terrain et en attaque. Il a ainsi titularisé Adel Kheloufi à la place de Yahya Jabrane, Aymen El Hassouni à la place de Walid Nassi, et Silver Ganvoula à la place de Hamza El Hanouri.

La rencontre a été marquée par l'expulsion du défenseur du Difaâ Hassani d'El Jadida, Zakaria Oubraim, après un deuxième carton jaune reçu à la 85e minute.

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Le Wydad a ouvert le score après 27 minutes de jeu dans cette rencontre disputée au stade El Abdi, par l'intermédiaire d'Oussama Zemraoui, avant que le Congolais Ganvoula n'ajoute le deuxième but des visiteurs à la 59e minute, sur une offrande du latéral gauche chevronné Yahya Attiat-Allah.

Avec ce résultat, le Wydad engrange ses trois premiers points de la saison en cours, tandis que le Difaâ Hassani d'El Jadida reste à la dernière place sans aucun point, après avoir également été battu lors de la première journée par le Club Meknassi sur le score de six buts à deux.