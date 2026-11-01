Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, fait face à un nouveau défi dans la composition de sa prochaine liste, alors que plusieurs éléments clés demeurent absents en raison de blessures, et ce avant l'annonce des joueurs convoqués vendredi prochain.

Zidane avait déjà dû composer avec des circonstances similaires lors de la trêve internationale de septembre dernier, lorsqu'il avait été contraint de gérer les absences de William Saliba et d'Aurélien Tchouaméni, avant qu'Ibrahima Konaté ne les rejoigne, celui-ci ayant été remplacé par Leny Yoro dans la liste.

Selon le réseau «Foot Mercato», en charnière centrale, William Saliba reste éloigné des terrains pour plusieurs semaines, tandis que Maxence Lacroix est absent en raison d'une déchirure aux ischio-jambiers, une blessure qui pourrait l'écarter jusqu'à la fin de l'année.

Trois places dans l'arrière-garde semblent acquises pour Dayot Upamecano, Jérémy Jacquet et Ibrahima Konaté, tandis que la quatrième place fait l'objet d'une concurrence entre Leny Yoro, qui n'a pas affiché le niveau attendu avec Manchester United mais s'est distingué avec l'équipe de France le mois dernier, Lucas Hernández, qui a convaincu lors de ses dernières apparitions avec le Paris Saint-Germain, et Wesley Fofana, auteur d'une prestation remarquée face à Manchester United hier samedi.

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Sur le flanc droit, des doutes entourent la situation de Jules Koundé, après son absence lors des deux matches du Barça contre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en raison d'une entorse à la cheville, ce qui pourrait ouvrir la voie au retour de Pierre Kalulu pour occuper ce poste.

Quant au second poste sur le flanc droit, il reste difficile de désigner le joueur le mieux placé, alors que le temps de jeu de Malo Gusto a diminué avec Chelsea et que, malgré la progression notable du niveau de Jonathan Clauss avec Nice, celui-ci ne correspond pas totalement aux critères de Zidane, qui place la construction de l'équipe pour l'avenir parmi ses priorités.

Benjamin Pavard est lui aussi absent en raison d'une blessure, alors qu'Andy Diouf aurait pu représenter une option supplémentaire pour occuper ce poste, mais Zidane avait insisté, lors de la première trêve internationale, pour compter sur lui sur le flanc gauche.

Dembélé et Olise seront-ils absents ?

Au milieu de terrain, les chances de Manu Koné de se remettre de sa blessure à la cuisse avant le prochain rassemblement paraissent faibles, mais Zidane attend de retrouver les services d'Aurélien Tchouaméni, de Warren Zaïre-Emery et d'Adrien Rabiot, qui a réussi à inscrire un but sous le maillot de l'AC Milan lors du derby face à l'Inter samedi dernier, rencontre qui s'est terminée par une victoire de son équipe sur le score de 3-1.

Eduardo Camavinga et Lucas Da Cunha devraient conserver leur place dans la liste, et le fait que Zidane ait compté sur Rayan Cherki au milieu de terrain lors de la dernière trêve internationale réduit la probabilité de changements importants à ce poste.

En attaque, le technicien français dispose de nombreuses options, mais il pourrait être contraint de recourir à quelques noms inattendus, après que la liste précédente a vu la convocation d'Estéban Lepaul, en raison de la multiplication des blessures touchant les éléments offensifs.

Ousmane Dembélé est hors des calculs, tandis que des doutes entourent la situation de Michael Olise, qui s'est blessé lors de la rencontre face à Dortmund samedi dernier, et qu'Estéban Lepaul souffre d'une blessure à la cheville gauche.

Ces circonstances ouvrent la voie à un éventuel retour de Marcus Thuram, l'attaquant de l'Inter Milan, qui affiche un bon niveau ces derniers temps, ce qu'a souligné la chaîne Téléfoot en le présentant comme l'une des options qui s'offrent à Zidane pour pallier les absences offensives.

En revanche, l'apparition d'Eli Junior Kroupi avec l'équipe de France pourrait être repoussée, malgré la forte attente autour de sa convocation, lui qui s'est éloigné des terrains pendant plusieurs mois en raison d'une blessure. L'attaquant de Bournemouth a toutefois commencé à retrouver progressivement sa condition et a réussi à délivrer une passe décisive lors de son apparition de 22 minutes seulement face à Leeds cette semaine.