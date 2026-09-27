Le virus FIFA frappe Liverpool : un coup dur avant le choc tant attendu

Liverpool a essuyé un coup dur durant la trêve internationale, après le départ de son attaquant Alexander Isak du rassemblement de la sélection suédoise et son retour au club, à la suite d'une légère blessure à la cuisse contractée lors de la rencontre face à la Roumanie en Ligue des nations de l'UEFA.

Liverpool a annoncé, dans un communiqué officiel publié ce dimanche, qu'Isak avait quitté le rassemblement de la sélection suédoise en raison de sa blessure, et qu'il manquerait les trois matchs restants de son pays durant l'actuelle trêve internationale, avant de passer un examen médical mené par le staff médical du club.

Isak avait débuté la rencontre face à la Roumanie comme titulaire et ouvert le score pour la Suède à la 20e minute lors de la victoire 2-1, avant de disputer l'intégralité de la partie. Il a toutefois ressenti par la suite les effets de la blessure qui l'a privé de poursuivre son parcours avec la sélection.

Graham Potter, le sélectionneur de la Suède, a précisé que l'attaquant souffrait d'un léger problème à la cuisse, assurant qu'il ne s'agissait pas d'une blessure grave, mais que l'enchaînement des matchs sur une courte période a poussé le staff technique à l'écarter des prochaines rencontres.

La Suède s'apprête à affronter la Pologne, demain lundi, puis la Bosnie-Herzégovine vendredi, avant de retrouver la Roumanie le 5 octobre, autant de matchs qu'Isak manquera en raison de sa blessure.

Liverpool espère voir son attaquant se rétablir avant la rencontre attendue face à Manchester City, prévue le 11 octobre dans le cadre de la sixième journée de Premier League anglaise, d'autant plus qu'Isak a inscrit 5 buts avec son club et sa sélection depuis le début de la saison.