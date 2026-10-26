Moussa Adam, l'attaquant d'Al-Ahli, s'est imposé avec force parmi les meilleurs jeunes talents de la Jawwy Elite League des moins de 21 ans, après avoir affiché des performances offensives remarquables au cours du mois d'octobre, devenant ainsi l'un des noms les plus en vue grâce à ses buts décisifs et à sa capacité à faire la différence dans les matchs importants.

L'éclat de Moussa Adam s'est appuyé sur des statistiques de buteur impressionnantes, puisqu'il a atteint les 8 buts cette saison après avoir inscrit un nouveau doublé face à Damac, lors du match qui s'est soldé par une victoire d'Al-Ahli sur le score de 3-1, dans le cadre de la huitième journée, renforçant ainsi sa présence dans la course au titre de meilleur buteur de la compétition et confirmant sa valeur au sein de la ligne offensive de l'équipe.

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Le doublé contre Damac n'était pas la première empreinte du jeune attaquant durant le mois, puisqu'il avait déjà inscrit deux buts lors de la victoire d'Al-Ahli sur Al-Wehda sur le score de 2-1, dans le cadre de la sixième journée, après avoir fait trembler les filets aux sixième et quarante-quatrième minutes, offrant à son équipe trois points précieux et confirmant sa capacité à répondre présent dans les moments décisifs.

Les chiffres révèlent que Moussa Adam a marqué 4 buts en deux matchs face à Al-Wehda et Damac lors des sixième et huitième journées, à raison de deux buts par match, ce qui reflète l'efficacité dont il a fait preuve devant le but, notamment dans les confrontations où Al-Ahli avait besoin de solutions offensives pour sceller le résultat.

Son éclat intervient par ailleurs au moment où Al-Ahli poursuit sa chasse à Al-Ittihad en tête de la Jawwy Elite League, après avoir porté son total à 18 points à la suite de sa victoire sur Damac, restant ainsi à la deuxième place, tandis que les buts inscrits par Moussa Adam donnent à l'équipe un élan important dans la course à la compétition au cours des prochaines journées.

Avec ce bilan, Moussa Adam se place parmi les principaux candidats au titre de meilleur joueur du mois d'octobre, fort de ses 8 buts et de sa contribution directe aux victoires d'Al-Ahli, confirmant que son talent ne se limite pas à la seule concrétisation, mais s'étend à l'apport de solutions offensives dans les matchs qui font la différence dans le parcours de l'équipe.