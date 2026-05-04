Le tribunal a rendu sa décision en référé dans l’affaire du passeport : des répercussions majeures pour le NAC

Le match entre les Go Ahead Eagles et le NAC Breda ne sera pas rejoué. Le club brabançon a lui-même annoncé sur ses canaux officiels que le tribunal avait donné raison à la KNVB.

Mardi dernier, le club brabançon avait saisi en référé le tribunal, estimant que son adversaire avait aligné un joueur inéligible (Dean James) lors de la rencontre.

Actuellement 17e du classement de la VriendenLoterij, le club espérait donc rejouer la rencontre, perdue 6-0.

Le tribunal d’Utrecht a tranché en faveur de la KNVB, estimant que celle-ci était fondée à décider que la rencontre ne devait pas être rejouée. La décision de rejouer ou non un match ne peut être prise qu’après avoir déclaré celui-ci nul. Il s’agit de deux décisions distinctes. La première question est donc la suivante : la KNVB devait-elle déclarer le match nul ? Le règlement indique que la direction de la compétition “peut” déclarer le match nul », rapporte De Telegraaf.

L’emploi du verbe « peut » confère en effet au compétiteur une marge d’appréciation pour décider si un match doit être déclaré nul. En l’espèce, la KNVB était fondée à refuser de déclarer la rencontre non valable. Dès lors, la question de rejouer la rencontre ne se pose même pas. La situation sportive du NAC, actuellement en zone de relégation, est donc sans incidence sur cette décision », conclut le quotidien.

Conséquence de ce jugement : le NAC est virtuellement relégué de l’Eredivisie. Le club compte six points de retard sur le 16e, le FC Volendam, et affiche un goal average de −25, tandis que Volendam présente un solde de −19.