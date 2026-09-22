Le trésorier de Zamalek sur la polémique des arbitres du derby : je répondrai plus tard

Hossam El-Mandouh, trésorier du Zamalek, a clarifié la position de son club concernant le recours à des arbitres étrangers pour le choc face à Al Ahly, prévu après la fin de la trêve internationale.

Le choc entre Al Ahly et le Zamalek se déroulera le 11 octobre prochain, au stade du Caire, lors de la sixième journée du championnat d'Égypte de première division.

Al Ahly avait adressé une demande à la Fédération de football, réclamant le recours à des arbitres étrangers pour ce choc, bien qu'il soit l'équipe visiteuse.

El-Mandouh a déclaré dans des propos télévisés sur la chaîne « ON E » : « Qui a dit que le Zamalek ne souhaite pas faire venir des arbitres étrangers pour le match contre Al Ahly ? Je ne reconnais pas ce qui a été dit à ce sujet. »

Concernant la volonté du Zamalek de ne pas assumer les coûts liés à la venue d'arbitres étrangers en tant qu'équipe recevante, El-Mandouh a poursuivi : « Je répondrai à cette question ultérieurement. »

À noter que le Zamalek a récolté 13 points lors de ses 5 premiers matches en première division, occupant la deuxième place, à la seule différence de buts d'Al Ahly, qui totalise le même nombre de points et se trouve à la troisième place, tandis que Pyramids est en tête du classement avec un sans-faute (15 points).

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