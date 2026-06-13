Le transfert de l’Ajax, estimé à 9 millions d’euros, va-t-il finalement se concrétiser ? « D’après nos informations… »

Le Club Bruges espère toujours recruter le défenseur de l’Ajax, Dies Janse. Selon le journaliste Tomas Taecke, qui suit le champion de Belgique pour le compte du journal Het Laatste Nieuws, le club brugeois reste confiant.

Samedi matin, il a publié une mise à jour détaillée sur les transferts du Club : « Le club compte toujours sur l’arrivée de Janse. Le Zélandais devra bientôt choisir entre une nouvelle chance à Amsterdam ou la courte traversée jusqu’à Westkapelle. »

Selon Taecke, le défenseur serait évalué à environ 9 millions d’euros. « Malgré les rumeurs en provenance de la capitale néerlandaise, le Club estime, d’après nos informations, disposer de bonnes cartes pour recruter Janse. »

Sous contrat avec le club amstellodamois jusqu’en milieu d’année 2029, le défenseur est estimé à 6,5 millions d’euros par Transfermarkt.

Âgé de 20 ans, il a été prêté cette saison au FC Groningen par l’Ajax, où il a brillé.

Le jeune international des Jong Oranje a disputé six matchs officiels avec l’équipe première de l’Ajax.