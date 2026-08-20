Le transfert de Geertruida au PSV n’est pas encore bouclé : voici ce qui se passe

Le transfert de Lutsharel Geertruida au PSV s’est encore rapproché jeudi, mais l’opération n’est toujours pas totalement bouclée. Le défenseur de 26 ans a désormais passé avec succès sa visite médicale à Eindhoven, mais le PSV attend encore, de manière assez étrange, l’accord définitif du RB Leipzig.

Selon l’expert du marché des transferts Mounir Boualin, le conseil de surveillance de Leipzig doit encore donner son feu vert final à l’accord. La raison pour laquelle cette approbation n’a pas encore été accordée n’est pas claire, même si, au vu de la situation actuelle, le feu vert définitif pourrait tomber rapidement.

Geertruida s’était déjà rendu aux Pays-Bas mardi soir en vue de sa visite médicale et de la finalisation de son transfert temporaire. Les examens médicaux étaient initialement prévus pour mercredi matin, mais ils n’ont alors pas eu lieu car aucun accord définitif n’avait encore été donné du côté de Leipzig.

Un seul point devait encore être réglé entre le PSV et Leipzig, et cela n’était toujours pas complètement fait jeudi après-midi. Malgré cela, Geertruida a tout de même reçu jeudi après-midi l’autorisation de passer sa visite médicale, ce qui signifie qu’une étape pratique importante vers ce transfert a désormais été franchie.

Le PSV et Leipzig avaient déjà trouvé mardi un accord de principe sur une formule de prêt d’une saison avec option d’achat. Le club d’Eindhoven devrait débourser au total environ six millions d’euros pour la période de prêt, ce qui permettrait à Leipzig de retirer de sa masse salariale l’intégralité du salaire de Geertruida pour la saison à venir.

L’option d’achat s’élèverait à environ treize millions d’euros, mais il n’est pas probable que le PSV la lève automatiquement à l’issue de la saison. La combinaison de l’indemnité de transfert et du salaire de l’ancien joueur de Feyenoord représenterait une lourde ponction sur les capacités financières du champion des Pays-Bas, rapporte De Telegraaf.

Le PSV voit en Geertruida la solution souhaitée au poste laissé vacant après la grave blessure au genou de Jerdy Schouten. La direction technique estime qu’il correspond au football prôné par l’entraîneur Peter Bosz, car il est à l’aise avec le ballon, capable de défendre avec beaucoup d’espace dans son dos et solide dans les duels.

Geertruida avait auparavant suscité de l’intérêt dans plusieurs pays, et Feyenoord comme l’Ajax s’étaient aussi renseignés sur sa situation, mais l’international néerlandais a donné sa préférence au PSV.