Le transfert d’Anis Hadj Moussa est provisoirement tombé à l’eau : l’Ittihad Club ne peut pas satisfaire à l’exigence

Le transfert d’Anis Hadj Moussa à l’Ittihad Club a capoté au tout dernier moment. Le club saoudien ne peut pas fournir la garantie bancaire exigée par Feyenoord, rapportent Ben Jacobs et Feyenoord Transfermarkt. Par conséquent, l’opération est pour l’instant abandonnée.

Plus tôt ce dimanche, un départ de Hadj Moussa vers l’Arabie saoudite semblait pourtant proche. Feyenoord et l’Ittihad Club avaient trouvé un accord verbal et n’attendaient plus que les dernières formalités. La garantie bancaire s’avère désormais être le point de blocage.

Feyenoord voulait des garanties financières avant de donner définitivement son feu vert à ce transfert à plusieurs millions d’euros. Selon les dernières informations, l’Ittihad Club refuse de fournir cette garantie. Il n’y aura donc pas de visite médicale et Hadj Moussa ne partira pas à Riyad.

Le transfert portait sur des montants énormes. Feyenoord Transfermarkt avait précédemment indiqué que Feyenoord pouvait recevoir jusqu’à 44 millions d’euros, bonus compris. Rijnmond évoquait un montant fixe de 40 millions d’euros, qui pouvait grimper à 42 millions d’euros avec les bonus.

Avec l’un ou l’autre de ces montants, Hadj Moussa serait devenu la vente la plus chère de l’histoire du club de Feyenoord. Ce ne sera pas le cas en raison de l’échec de ce transfert.

Le marché des transferts est encore ouvert en Arabie saoudite, ce qui permettait à l’Ittihad Club de soumettre malgré tout une nouvelle offre aux Rotterdamois. En raison de ce feuilleton autour de son transfert, Hadj Moussa ne figurait déjà plus dans le groupe face au NEC (1-3) et semble avoir disputé son dernier match avec Feyenoord.

Un transfert à l’Ittihad Club n’est provisoirement pas d’actualité en raison des problèmes liés à la garantie bancaire.