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Le Paris Saint-Germain poursuit sa série de prestations convaincantes en Ligue 1 avec une neuvième victoire consécutive, obtenue samedi soir au Parc des Princes face à Lorient (2-0), dans le cadre de la 12e journée.

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Senny Mayulu et Ousmane Dembélé ont inscrit les deux buts du géant parisien, aux 32e et 67e minutes.

Paris porte son total à 29 points en tête du championnat, avec six points d'avance sur son premier poursuivant, le Paris FC, tandis que Lorient reste bloqué à 16 points, à la 11e place.

Le quotidien Le Parisien est revenu sur les temps forts de la rencontre : le Paris Saint-Germain a imposé sa domination et son rythme offensif dès les premières minutes, acculant Lorient dans son camp.

Paris a obtenu le premier corner du match, tiré par Ousmane Dembélé, mais le ballon n'a pas passé le défenseur au premier poteau avant de revenir sur Dro, dont la frappe à l'entrée de la surface est passée au-dessus.

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Paris a failli ouvrir le score rapidement, la frappe d'Ousmane Dembélé heurtant la barre transversale à la 12e minute, avant que les tentatives parisiennes ne se multiplient sur le but du gardien Yvon Mvogo.

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Senny Mayulu a fini par concrétiser la nette supériorité des locaux en décochant une superbe frappe du pied gauche à l'entrée de la surface à la 32e minute, logée dans la lucarne, pour donner l'avantage au Paris Saint-Germain.

Mayulu a failli doubler la mise pour les locaux avant la pause, mais le poteau droit a repoussé sa tentative à la 41e minute, alors qu'il avait repris un centre de Godts.

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Les joueurs de Lorient ont énormément souffert pour relancer proprement depuis leur camp, les Parisiens pressant fort et vite dès la perte du ballon, et l'équipe visiteuse n'a trouvé aucune solution pour conserver le ballon plus de 10 secondes.

En seconde période, le Paris Saint-Germain a maintenu sa pression offensive, et Ousmane Dembélé a manqué plusieurs occasions franches.

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À la 55e minute, Achraf Hakimi s'est lancé dans le dos de Godts, puis Warren Zaïre-Emery a eu tout le temps de servir Dembélé dans la surface, mais l'attaquant parisien a envoyé sa frappe largement au-dessus de la barre.

Warren Zaïre-Emery a été tout proche de marquer à la 61e minute, sa frappe frôlant le poteau.

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Le soulagement est venu à la 67e minute, lorsqu'Ousmane Dembélé a inscrit le deuxième but d'une superbe frappe enroulée à l'entrée de la surface, confirmant la supériorité de son équipe et pliant pratiquement la rencontre.

Malgré la domination parisienne, les dernières minutes ont été marquées par une certaine fébrilité chez les locaux : une faute de Ndjantou a offert un penalty à Lorient à la 84e minute, mais Ibrahim Baldé l'a manqué en tirant à côté une minute plus tard.

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Sylla a failli relancer le suspense à la 87e minute en se présentant seul face au gardien russe Matvey Safonov, mais il a trouvé la barre transversale, avant que le portier parisien ne brille dans les dernières minutes en repoussant deux tentatives supplémentaires.