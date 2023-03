Le tirage au sort de la Coupe de France : Les demi-finales connues

Après la fin des quarts de finale, le voile a été levé ce jeudi sur les affiches des demi-finales de la Coupe de France.

Il n’y a plus que quatre équipes en lice en Coupe de France. Les quarts de finale de la compétition se sont tenus en cours de la semaine et ont permis à Lyon, Toulouse, Nantes et Annecy d’assurer leur place en demi-finales.

Annecy devient le petit poucet de la Coupe

L’OM, qui était le grand favori de la compétition, a chuté contre toute attente face à Annecy à domicile (2-2 a.p.t.b. 6-7). Ce n’est pas encore cette équipe que le club phocéen parviendra à mettre fin à sa longue disette dans cette compétition. Pour ne pas avoir trop respecté leur adversaire, ou l’avoir trop fait si l’on en croit les propos de Valentin Rongier, les Olympiens sont donc passés à la trappe.

La formation haut-savoyarde devient désormais le petit poucet de la compétition. Qui sera son futur opposant dans cette épreuve et le dernier obstacle avant le Stade de France ? Le suspense sera levé dans la soirée. Le tirage ayant lieu à partir de 20h50 sur France 3, le diffuseur officiel de cette Coupe de France.

Lyon fait office de favori

Lyon a désormais les faveurs des pronostics, car il fait figure d’ogre par rapport aux autres équipes toujours en lice. Les hommes de Laurent Blanc ont cependant tout intérêt à ne pas se voir trop beaux. De nombreux favoris ont déjà chuté.

Nantes, tenant du trophée, peut aussi viser un nouveau sacre. En battant le RC Lens (2-1), l’équipe d’Antoine Kombouaré qu’elle compte vendre chèrement sa peau. Enfin, il y a Toulouse. La bande à Montanier a étrillé Rodez (6-1) en quarts. De par le football qu’elle pratique, elle peut légitimement croire en une soirée dionysienne à la fin du mois d’avril prochain.

Concernant les dates des quarts de finale, ils sont programmés pour le mardi 4 et le mercredi 5 avril prochains. La finale, elle, se jouera le 29 avril.