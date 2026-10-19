La Real Madrid TV a intensifié son offensive contre Séville, en réponse aux protestations du club andalou au sujet des décisions arbitrales lors de la rencontre entre les deux équipes, qui s'est achevée sur une victoire des Merengues (4-1), accusant son adversaire de pratiquer une politique de deux poids deux mesures dans le traitement des situations arbitrales et estimant que ses plaintes visaient à détourner l'attention du résultat du match.

La chaîne du Real Madrid est revenue sur une image montrant un prétendu coup de coude du joueur du Barça Rodri, resté impuni lors d'une rencontre précédente, s'interrogeant sur les raisons qui poussent Séville à protester contre l'arbitrage face au Real Madrid, sans adopter la même position lorsqu'il s'agit des matchs du Barça.

Les commentateurs de la chaîne ont déclaré : « Séville ne s'est pas plaint du coude de Rodri. Pourquoi Séville se plaint-il le jour du Barça et reste-t-il silencieux lorsqu'il livre une bonne performance ? », ajoutant que la différence d'analyse des matchs soulève des questions et que le club andalou tente, selon leurs termes, de détourner l'attention des quatre buts encaissés face au Real Madrid.

La Real Madrid TV accuse Tebas d'exercer une censure

L'offensive de la chaîne ne s'est pas arrêtée à Séville : elle s'est étendue à Javier Tebas, président de la Liga, accusé d'avoir censuré les images des protestations dont le stade Santiago-Bernabéu a été le théâtre à son encontre durant le match.

Les commentateurs de la Real Madrid TV ont affirmé que le public n'avait pas vu la banderole de protestation contre Tebas pendant la diffusion, estimant que le président de la Liga intervient dans le choix des images diffusées et dicte aux commentateurs ce qu'ils peuvent dire, selon leur expression.

Ils ont ajouté que les protestations dans l'enceinte étaient, de leur point de vue, plus importantes que certains faits de jeu, accusant la Liga de parasiter la compétition, dans une nouvelle escalade du conflit entre le club madrilène et la direction du championnat espagnol.

« Le championnat du Barça, de Tebas et du sale Negreira »

La chaîne a poursuivi son offensive, estimant qu'il existe une volonté de nuire au Real Madrid, et a cité ce qu'elle a qualifié de polémique arbitrale lors du match entre le Real Betis et le Barça, avant de relier les critiques adressées au club madrilène à l'affaire Negreira et au différend avec Tebas.

Les commentateurs de la chaîne ont indiqué que le Real Madrid avait livré un match solide face à Séville, mais que le débat s'était, selon eux, orienté vers d'autres sujets au lieu de se concentrer sur la performance de l'équipe et le résultat de la rencontre, ajoutant que certaines parties tentent de changer la direction des discussions autour du match.

La chaîne a également abordé le penalty accordé en faveur du Real Madrid, soulignant avec ironie que certains détracteurs se focalisent sur les situations litigieuses pour éviter de parler du reste des événements du match, avant d'affirmer qu'il y avait eu une faute antérieure sur Arda Güler, selon sa lecture de l'action.